Williams получила $61 млн за все свои активы. 100 машин оценили в $24 млн
Залогодержателем оказался отец Николя Латифи. Бизнесмен получит полный контроль над командой, если та не сумеет расплатиться
Стала известна сумма, полученная Williams в долг от бизнесмена Майкла Латифи. Он приходится отцом пилоту британской команды Николя Латифи. Сумма составила $61,5 млн, сообщает Pitpass.
Команда получила ссуду под залог всех своих активов. Более сотни исторических машин Williams оценили в $24,6 млн. Еще $37,7 млн команда получила за землю и расположенную на ней базу. В залог попала и лицензия Williams на выступление в Формуле 1. Это означает, что если команда не сможет расплатиться с Латифи-старшим, команда полностью попадет под его контроль
Последние два сезона Williams завершила на последних местах в Кубке конструкторов, что привело к существенному снижению доходов. Команда стала получать меньше призовых от Формулы 1, а также потеряла многих спонсоров. В первые шесть месяцев прошлого года у Williams были зарегистрированы убытки на сумму $25,7 млн.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Николя Латифи
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Williams получила $61 млн за все свои активы. 100 машин оценили в $24 млн
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