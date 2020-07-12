По ходу всего чемпионата-2019 выход из первого сегмента квалификации оставался для пилотов Williams недостижимой мечтой. Но едва стартовал новый сезон, как в дождевой субботней сессии Гран При Штирии Расселл стал 12-м, а на решетке после штрафов соперников и вовсе занял 11-ю позицию.

Однако развить успех в гонке у британца не вышло. Он активно боролся с соперниками в первых поворотах, но почти сразу после рестарта за машиной безопасности ошибся и выехал в гравий в шестом повороте.

«Передо мной были Ландо [Норрис] и Стролл, – рассказал гонщик на вечернем медиа-брифинге. – Я чуть застрял за ними на выходе из третьего поворота, после чего со мной по внешней стороне поравнялся Кевин [Магнуссен] и смог обогнать на торможении перед четвертым поворотом.

Но его потащило на внешнюю сторону, я же удержался внутри и попробовал вновь выйти вперед в шестом повороте, где у меня был уже внешний радиус. Однако задние колеса в какой-то момент заблокировались, и я оказался там, где сцепления просто не было. Полностью моя ошибка, признаю это и извиняюсь перед командой».

Однако Расселл добавил, что даже без этого эпизода удержать хорошую позицию в воскресенье едва ли удалось бы.

«По сравнению с квалификацией падение темпа оказалось просто огромным, – признал британец, который в итоге финишировал 16-м и предпоследним. – Кроме того, мы испытывали большие проблемы, когда оказывались позади кого-то из соперников. Наша машина очень чувствительна с точки зрения аэродинамики. Даже в двух или трех секундах за кем-то я начинал испытывать сложности.

После предсезонных тестов мы считали, что будем сильнее в гоночной конфигурации, а в квалификационной все окажется сложно. В самую первую пятницу в Австрии все так и выглядело, но затем оказалось строго наоборот.

Это здорово, так как квалификации в нашем спорте очень важны. Но на этой трассе, к сожалению, можно обгонять. И даже если бы я не ошибся, с нашим темпом мы бы, наверное, в итоге приехали на том же месте».

Единственным, кого Расселл в итоге смог опередить, оказался его напарник Николя Латифи, во второй раз подряд закончивший гонку последним.

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд