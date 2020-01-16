Williams похвалилась бюджетом на 2020 год

Команда из Гроу два года подряд занимала последнюю строчку в Кубке конструкторов, а ее машина была самой медленной в пелотоне. Плохие результаты привели как к уменьшению выплат от Формулы 1, так и уходом спонсоров: Unilever отправилась к McLaren, а польская нефтяная компания PKN Orlen перешла к Alfa Romeo вместе с Робертом Кубицей.

Однако, судя по всему, Williams удалось минимизировать потери благодаря дополнительному вкладу от титульного спонсора Rokit, сделками с Николя Латифи и Роем Ниссани, а также продаже контрольного пакета акций Williams Advanced Engineering.

Выступая в Израиле на объявлении Ниссани тест-пилотом, заместитель руководителя британской команды Клэр Уильямс сказала, что команда подготовила бюджет, необходимый для этого года.

«Дела со спонсорами – это очень непростая тема, – ответила Уильямс на вопрос Motorsport.com о коммерческих делах на 2020-й. – Не думаю, что какая-либо команда очень легко играет на спонсорском рынке Ф1.

Наша бизнес-модель на самом деле сильно зависит от спонсорства, нам не бывает легко. Так было в течение последних десятилетий, но нам удавалось найти здоровый гоночный бюджет, с которым мы могли бы заниматься тем, чем нам нужно заниматься в течение года.

В этом году у нас все идет своим чередом. Конечно, вы знаете, что мы продали контрольный пакет акций Advanced Engineering, доходы от которого поступают команде Ф1, чтобы поддержать бюджет. Так что у меня нет никаких опасений по поводу бюджета на гонки на 2020 год».