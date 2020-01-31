Williams покажет новую машину перед тестами
Еще одна команда Формулы 1 определилась с датой презентации новой машины.
Williams представит свой болид на сезон-2020 17 февраля. Презентация машины пройдет исключительно онлайн через социальные сети команды. Начало презентации запланировано на 11:00 по московскому времени. Новая машина получила индекс FW43.
До сегодняшнего дня Williams была последней командой, дата презентации новой машины которой оставалась неизвестна. Показ новых болидов стартует 11 февраля, когда в Италии покажут новую Ferrari. Последними свои машины презентуют Haas и Alfa Romeo, чьи болиды публика впервые увидит в день старта предсезонных тестов в Барселоне, 19 февраля.
Отметим, что Williams завершила два последних сезона на последнем месте в Кубке конструкторов. В прошлом году команда не успела подготовить машину к началу тестов.
Читайте также:
Предыдущая новость
Aston Martin прекратит спонсировать Red Bull с 2021 года
Следующая новость
Тост: 22 гонки за год – абсолютный предел
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Williams покажет новую машину перед тестами
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты