Williams покажет новую машину перед тестами

Williams представит свой болид на сезон-2020 17 февраля. Презентация машины пройдет исключительно онлайн через социальные сети команды. Начало презентации запланировано на 11:00 по московскому времени. Новая машина получила индекс FW43.

До сегодняшнего дня Williams была последней командой, дата презентации новой машины которой оставалась неизвестна. Показ новых болидов стартует 11 февраля, когда в Италии покажут новую Ferrari. Последними свои машины презентуют Haas и Alfa Romeo, чьи болиды публика впервые увидит в день старта предсезонных тестов в Барселоне, 19 февраля.

Отметим, что Williams завершила два последних сезона на последнем месте в Кубке конструкторов. В прошлом году команда не успела подготовить машину к началу тестов.