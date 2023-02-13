Williams показала свою новинку FW45 перед обкаткой в Сильверстоуне

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В этот раз Williams проводит главные мероприятия по понедельникам: 6 февраля коллектив раскрыл раскраску своей машины для нового сезона, а 13-го числа – и ее саму. Снимкт были опубликованы в преддверии обкатки в Сильверстоуне, которую команды Ф1 традиционно проводят в формате съемочного дня.

После слабого выступления в прошлом сезоне – команда заработала всего восемь очков и стала последней в Кубке конструкторов – в Гроу пошли на довольно серьезные переделки шасси.

Можно отметить обновление переднего крыла, главная плоскость которого выступает дальше носового обтекателя – как у AlphaTauri в 2022-м.

Понтоны получила выраженный «подрез» в нижней части, а их верхняя сторона стала вогнутой. При изучении FW45 создается впечатление, что конструкторы постарались взять все лучшее от прошлогодних Ferrari и Red Bull.

В задней части капота двигателя появился рельефный выступ, который помогает решать аэродинамические задачи и одновременно отводить тепло от внутренних элементов.

Алекс Элбон первым получил возможность сесть за руль новинки, а дебютант Логан Сарджент должен сменить его по ходу дня.