Williams показала свою новинку FW45 перед обкаткой в Сильверстоуне
Изначально команда раскрыла только ливрею 2023 года, но в понедельник опубликовала и снимки самого шасси
В этот раз Williams проводит главные мероприятия по понедельникам: 6 февраля коллектив раскрыл раскраску своей машины для нового сезона, а 13-го числа – и ее саму. Снимкт были опубликованы в преддверии обкатки в Сильверстоуне, которую команды Ф1 традиционно проводят в формате съемочного дня.
После слабого выступления в прошлом сезоне – команда заработала всего восемь очков и стала последней в Кубке конструкторов – в Гроу пошли на довольно серьезные переделки шасси.
Можно отметить обновление переднего крыла, главная плоскость которого выступает дальше носового обтекателя – как у AlphaTauri в 2022-м.
Понтоны получила выраженный «подрез» в нижней части, а их верхняя сторона стала вогнутой. При изучении FW45 создается впечатление, что конструкторы постарались взять все лучшее от прошлогодних Ferrari и Red Bull.
В задней части капота двигателя появился рельефный выступ, который помогает решать аэродинамические задачи и одновременно отводить тепло от внутренних элементов.
Алекс Элбон первым получил возможность сесть за руль новинки, а дебютант Логан Сарджент должен сменить его по ходу дня.
Самое важное:
Галерея: все фото Mercedes W14
Галерея: все фото Mercedes W14 Галерея: все фото Mercedes W14
Mercedes показала W14. Она черная
Mercedes показала W14. Она черная Mercedes показала W14. Она черная
Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14
Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14 Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14
Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023
Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023 Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.