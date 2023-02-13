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Williams показала свою новинку FW45 перед обкаткой в Сильверстоуне

Изначально команда раскрыла только ливрею 2023 года, но в понедельник опубликовала и снимки самого шасси

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Технический редактор, глобальная редакция
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор
Williams показала свою новинку FW45 перед обкаткой в Сильверстоуне
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В этот раз Williams проводит главные мероприятия по понедельникам: 6 февраля коллектив раскрыл раскраску своей машины для нового сезона, а 13-го числа – и ее саму. Снимкт были опубликованы в преддверии обкатки в Сильверстоуне, которую команды Ф1 традиционно проводят в формате съемочного дня. 

После слабого выступления в прошлом сезоне – команда заработала всего восемь очков и стала последней в Кубке конструкторов – в Гроу пошли на довольно серьезные переделки шасси. 

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Можно отметить обновление переднего крыла, главная плоскость которого выступает дальше носового обтекателя – как у AlphaTauri в 2022-м. 

Понтоны получила выраженный «подрез» в нижней части, а их верхняя сторона стала вогнутой. При изучении FW45 создается впечатление, что конструкторы постарались взять все лучшее от прошлогодних Ferrari и Red Bull. 

В задней части капота двигателя появился рельефный выступ, который помогает решать аэродинамические задачи и одновременно отводить тепло от внутренних элементов. 

Алекс Элбон первым получил возможность сесть за руль новинки, а дебютант Логан Сарджент должен сменить его по ходу дня. 

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