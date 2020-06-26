Williams показала новую ливрею. Она почти белая

О разрыве британской команды с происводителем сотовых телефонов стало известно в самом конце мая – отказ от многолетнего контракта прямо называли предвестником скорой продажи коллектива.

Однако за прошедшие с того времени недели о новых собственниках так ничего и не слышно, а Williams в преддверии Гран При Австрии показала новую раскраску своей машины FW43.

Она получилась преимущественно белой с небольшой долей голубого – и полностью лишилась красных логотипов RoKIT. Подобную цветовую гамму коллектив использует с 2019 года, когда прекратилось сотрудничество с прежним титульным спонсором Martini. Кроме того, дизайнеры добавили в ливрею немного черного.

На опубликованных рендерах видны крупные спонсорские логотипы Sofina (компания отца Николя Латифи), Acronis и Lavazza.

Два последних сезона Williams заканчивала на последней строчке в Кубке конструкторов, в 2020-м за нее выступят Джордж Расселл и Николя Латифи.