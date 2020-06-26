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Williams показала новую ливрею. Она почти белая

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Williams показала новую ливрею. Она почти белая
Автор:
, Ответственный редактор
26 июн. 2020 г., 08:03

После расставания с бывшим титульным спонсором RoKIT команда из Гроу не стала радикально перекрашивать свои машины, лишь убрав красные логотипы

О разрыве британской команды с происводителем сотовых телефонов стало известно в самом конце мая – отказ от многолетнего контракта прямо называли предвестником скорой продажи коллектива.

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Однако за прошедшие с того времени недели о новых собственниках так ничего и не слышно, а Williams в преддверии Гран При Австрии показала новую раскраску своей машины FW43.

 

Она получилась преимущественно белой с небольшой долей голубого – и полностью лишилась красных логотипов RoKIT. Подобную цветовую гамму коллектив использует с 2019 года, когда прекратилось сотрудничество с прежним титульным спонсором Martini. Кроме того, дизайнеры добавили в ливрею немного черного.

На опубликованных рендерах видны крупные спонсорские логотипы Sofina (компания отца Николя Латифи), Acronis и Lavazza.

Два последних сезона Williams заканчивала на последней строчке в Кубке конструкторов, в 2020-м за нее выступят Джордж Расселл и Николя Латифи.

Слайдер
Список

Ливрея Williams

Ливрея Williams
1/4

Фотограф: Williams

Ливрея Williams

Ливрея Williams
2/4

Фотограф: Williams

Ливрея Williams

Ливрея Williams
3/4

Фотограф: Williams

Ливрея Williams FW43 на зимних тестах в Барселоне

Ливрея Williams FW43 на зимних тестах в Барселоне
4/4

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

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Команды Williams
Автор Александр Кабановский

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