Williams показала новую ливрею. Она почти белая
После расставания с бывшим титульным спонсором RoKIT команда из Гроу не стала радикально перекрашивать свои машины, лишь убрав красные логотипы
О разрыве британской команды с происводителем сотовых телефонов стало известно в самом конце мая – отказ от многолетнего контракта прямо называли предвестником скорой продажи коллектива.
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Однако за прошедшие с того времени недели о новых собственниках так ничего и не слышно, а Williams в преддверии Гран При Австрии показала новую раскраску своей машины FW43.
Она получилась преимущественно белой с небольшой долей голубого – и полностью лишилась красных логотипов RoKIT. Подобную цветовую гамму коллектив использует с 2019 года, когда прекратилось сотрудничество с прежним титульным спонсором Martini. Кроме того, дизайнеры добавили в ливрею немного черного.
На опубликованных рендерах видны крупные спонсорские логотипы Sofina (компания отца Николя Латифи), Acronis и Lavazza.
Два последних сезона Williams заканчивала на последней строчке в Кубке конструкторов, в 2020-м за нее выступят Джордж Расселл и Николя Латифи.
Ливрея Williams
Фотограф: Williams
Ливрея Williams
Фотограф: Williams
Ливрея Williams
Фотограф: Williams
Ливрея Williams FW43 на зимних тестах в Барселоне
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Александр Кабановский