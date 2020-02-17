Williams показала машину на 2020 год. Она бело-сине-красная

Команда Формулы 1 Williams выложила в интернет изображения своего нового болида FW43, с которым она будет выступать в сезоне-2020. При этом в Williams пока воздержались от полноценной презентации, она состоится 19 февраля в Барселоне в первый день предсезонных тестов.

Команда из Гроу девятой в Ф1 показала свою новую машину. До сих пор публике официально не представлены болиды Racing Point и Alfa Romeo. Однако, итальянская команда уже показала машину в рамках съемочного дня, а изображения новой Racing Point утекли в Сеть накануне.

В 2020 году за Williams будут выступать Джордж Расселл и единственный дебютант этого сезона Николя Латифи. Прошлый чемпионат команда завершила на последнем месте в Кубке конструкторов. За весь сезон Williams смогла набрать всего одно очко.