Williams показала машину на 2020 год. Она бело-сине-красная
Британская команда ограничилась выкладыванием изображений болида.
Команда Формулы 1 Williams выложила в интернет изображения своего нового болида FW43, с которым она будет выступать в сезоне-2020. При этом в Williams пока воздержались от полноценной презентации, она состоится 19 февраля в Барселоне в первый день предсезонных тестов.
Команда из Гроу девятой в Ф1 показала свою новую машину. До сих пор публике официально не представлены болиды Racing Point и Alfa Romeo. Однако, итальянская команда уже показала машину в рамках съемочного дня, а изображения новой Racing Point утекли в Сеть накануне.
В 2020 году за Williams будут выступать Джордж Расселл и единственный дебютант этого сезона Николя Латифи. Прошлый чемпионат команда завершила на последнем месте в Кубке конструкторов. За весь сезон Williams смогла набрать всего одно очко.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Williams показала машину на 2020 год. Она бело-сине-красная
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