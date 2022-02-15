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Формула 1 Новость

Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая

Команда из Гроу стала шестой по счету, представившей свое видение нового регламента – но, как и Red Bull, сделала это посредством шоу-кара FOM

Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая
Александр Кабановский
Автор:
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Williams самой последней определилась с датой презентации, выбрав 15 февраля. Новую машину показали в онлайне на официальном Youtube-канале. 

Шасси с индексом FW44 получит ливрею, непохожую на прошлогоднюю – в ней совсем нет белого и желтого, зато добавился розовый. Основным цветом стал темно-синий, сочетающийся с голубым.

Williams FW44

Williams FW44

Фото: Williams

Еще до презентации британцы намекнули болельщикам, какой будет ливрея 2022 года: в их твиттере появился кадр с Николя Латифи в новом комбинезоне. 

 

Для канадца предстоящий сезон станет третьим в команде, его напарником вместо ушедшего в Mercedes Джорджа Расселла станет протеже Red Bull Алекс Элбон. 

Англо-тайский гонщик сказал: «Я пропустил целый год, потому особенно хочу вернуться к работе. Пауза позволила мне иначе взглянуть на вещи – возможно, не концентрируясь исключительно на пилотаже. 

Команда на восходящей траектории, надеюсь, мы сможем использовать на этом пути мои знания».

Williams с нового сезона будет использовать не только силовые установки, но и коробки передач с деталями задней подвески от Mercedes.

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Williams FW44

Williams FW44

Год назад Williams удалось покинуть последнюю строчку Кубка конструкторов, где команда оставалась три года, и опередить Haas с Alfa Romeo. Рост результатов стал следствием инвестиций, которые сделали новые владельцы из фонда Dorilton, выкупившие коллектив у семьи Фрэнка Уильямса в августе 2020 года. 

«Прошедший сезон стал для нас замечательным, особенно если сравнивать 2021 год с 2020-м, – сказал на церемонии глава команды Йост Капито. – Наши результаты, очки и подиум придали импульс всей команде. Надеюсь, этот импульс отразится на возможностях FW44 в предстоящем чемпионате». 

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Глава команды Йост Капито, пилоты Алекс Элбон и Николя Латифи, Williams

Глава команды Йост Капито, пилоты Алекс Элбон и Николя Латифи, Williams

Фото: Williams

Обводы новой машины с длинными высокими понтонами мы уже видели во время аналогичного мероприятия Red Bull – это перекрашенный шоу-кар FIA.

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После короткой паузы эстафету презентаций в четверг 17 февраля примет Ferrari.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
4 февраля Haas VF-22
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
15 февраля Williams FW44
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42

Williams FW44
Williams FW44
1/5

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
2/5

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
3/5

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
4/5

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
5/5

Фотограф: Williams

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Фото: как выглядит новая расцветка Williams
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