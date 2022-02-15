Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая
Команда из Гроу стала шестой по счету, представившей свое видение нового регламента – но, как и Red Bull, сделала это посредством шоу-кара FOM
Williams самой последней определилась с датой презентации, выбрав 15 февраля. Новую машину показали в онлайне на официальном Youtube-канале.
Шасси с индексом FW44 получит ливрею, непохожую на прошлогоднюю – в ней совсем нет белого и желтого, зато добавился розовый. Основным цветом стал темно-синий, сочетающийся с голубым.
Williams FW44
Фото: Williams
Еще до презентации британцы намекнули болельщикам, какой будет ливрея 2022 года: в их твиттере появился кадр с Николя Латифи в новом комбинезоне.
Для канадца предстоящий сезон станет третьим в команде, его напарником вместо ушедшего в Mercedes Джорджа Расселла станет протеже Red Bull Алекс Элбон.
Англо-тайский гонщик сказал: «Я пропустил целый год, потому особенно хочу вернуться к работе. Пауза позволила мне иначе взглянуть на вещи – возможно, не концентрируясь исключительно на пилотаже.
Команда на восходящей траектории, надеюсь, мы сможем использовать на этом пути мои знания».
Williams с нового сезона будет использовать не только силовые установки, но и коробки передач с деталями задней подвески от Mercedes.
Williams FW44
Год назад Williams удалось покинуть последнюю строчку Кубка конструкторов, где команда оставалась три года, и опередить Haas с Alfa Romeo. Рост результатов стал следствием инвестиций, которые сделали новые владельцы из фонда Dorilton, выкупившие коллектив у семьи Фрэнка Уильямса в августе 2020 года.
«Прошедший сезон стал для нас замечательным, особенно если сравнивать 2021 год с 2020-м, – сказал на церемонии глава команды Йост Капито. – Наши результаты, очки и подиум придали импульс всей команде. Надеюсь, этот импульс отразится на возможностях FW44 в предстоящем чемпионате».
Глава команды Йост Капито, пилоты Алекс Элбон и Николя Латифи, Williams
Фото: Williams
Обводы новой машины с длинными высокими понтонами мы уже видели во время аналогичного мероприятия Red Bull – это перекрашенный шоу-кар FIA.
После короткой паузы эстафету презентаций в четверг 17 февраля примет Ferrari.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|4 февраля
|Haas
|VF-22
|9 февраля
|Red Bull
|RB18
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|15 февраля
|Williams
|FW44
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
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