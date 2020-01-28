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Формула 1 / Новость

Williams переманила конструкторов из Red Bull и Renault

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Williams переманила конструкторов из Red Bull и Renault
Автор:
, Редактор
28 янв. 2020 г., 14:46

Команду из Гроу усилят Дэвид Уорнер и Джонатан Картер, которые станут главным конструктором и его заместителем.

Команда Williams объявила о найме двух новых ключевых технический специалистов. Речь идет о Дэвиде Уорнере и Джонатане Картере.

Уорнер будет назначен новым главным конструктором Williams. Он 18 лет проработал в авиационном концерне Rolls-Royce, пока в 1997 году не перешел на работу в команду Arrows Формулы 1. Последним местом работы Уорнера была команда Red Bull, где он координировал техническое сотрудничество с Toro Rosso. В этом коллективе Уорнер проработал со времен команды Jaguar, которая стала основой Red Bull.

Заместителем Уорнера и непосредственным руководителем конструкторской работы станет Джонатан Картер. Он сотрудничает с различными гоночными командами с 1979 года. Последним местом работы Картера была команда Renault, куда он пришел в 2015 году.

В последнее время за конструирование болидов Williams отвечал Адам Картер. Он продолжит работу в команде в роли главного инженера.

Корпоративная структура Williams предполагает, что Уорнер, Джонатан Картер и Адам Картер должны работать под руководством технического директора. Эту должность в команде занимал Падди Лоу, однако из-за неудач в двух последних сезонах он был вынужден покинуть команду. Замена Лоу до сих пор не объявлена.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Сергей Иванов

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