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Williams отправила часть персонала в отпуск. Зарплату боссам и пилотам сократили

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Williams отправила часть персонала в отпуск. Зарплату боссам и пилотам сократили
Автор:
, Ответственный редактор
6 апр. 2020 г., 14:26

Пандемия коронавируса продолжает сказываться на мире Формулы 1 – еще одна команда приняла меры по снижению расходов

Гоночный бизнес несет от эпидемии такие же убытки, как и любой другой. Нет этапов чемпионата – нет и выплат за выступление в них, что вынуждает перекраивать бюджеты. 

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Ранее в McLaren сделали официальное объявление об участии в британской государственной программе, которая предусматривает для отправленных в отпуск сотрудников выплаты в размере 80% зарплаты (не более 2500 фунтов в месяц).

В понедельник аналогичный шаг сделали в Williams. В опубликованном заявлении говорится о начале перевода персонала в отпуск и сокращении зарплат ключевым фигурам, включая гонщиков Джорджа Расселла и Николя Латифи.

«Из-за сложившейся ситуации с Covid-19 команда Williams Racing временно отправляет часть своих сотрудников в отпуск в рамках мер по снижению расходов, – сказано в документе. – Отпуска продлятся до конца мая, а 20%-ное сокращение зарплаты старшему менеджменту и гонщикам начнет действовать с 1 апреля. 

Эти решения дались нелегко, но нам прежде всего важно сохранить рабочие места в Гроу и гарантировать, что люди смогут вернуться к работе, когда позволит ситуация».

Ранее заместитель главы команды Клэр Уильямс говорила о необходимости защитить гоночный бизнес в условиях снижения призовых. На настоящий момент точно известно, что сезон Ф1 не возобновится раньше середины июня, а реальной перспективой считают проведение Гран При Великобритании в июле. 

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В понедельник боссы Формулы 1 Чейз Кэри и Росс Браун проводят большую встречу с руководителями команд, которая пройдет в телефонном формате. Существует вероятность, что на этой встрече руководители чемпионата озвучат новые решения о том, как будет функционировать Формула 1 во время пандемии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Николя Латифи , Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

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