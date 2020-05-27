Williams открыла базу после карантина

Команда Формулы 1 Williams открыла свою базу после карантина. Как сообщила пресс-служба британцев в твиттере, на работу в Гроув вернулось ограниченное число сотрудников.

Формула 1 отправила все команды в обязательные отпуска с закрытием баз в апреле, так как из-за эпидемии гоночный сезон не удалось начать. С тех пор на работу уже вернулись в Ferrari, которая из-за эпидемической обстановки в Италии ушла на карантин первой.

Как сообщает Williams, пока работа в Гроуве выглядит странно, так как сотрудники соблюдают меры социального дистанцирования.

Ожидается, что сезон Формулы 1 стартует 5 июля в Австрии. По последним данным, за два месяца Ф1 может провести сразу восемь Гран При.