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Williams открыла базу после карантина

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Williams открыла базу после карантина
Автор:
, редактор
27 мая 2020 г., 10:14

Команды возвращаются к работе после эпидемии

Команда Формулы 1 Williams открыла свою базу после карантина. Как сообщила пресс-служба британцев в твиттере, на работу в Гроув вернулось ограниченное число сотрудников. 

Формула 1 отправила все команды в обязательные отпуска с закрытием баз в апреле, так как из-за эпидемии гоночный сезон не удалось начать. С тех пор на работу уже вернулись в Ferrari, которая из-за эпидемической обстановки в Италии ушла на карантин первой.

Как сообщает Williams, пока работа в Гроуве выглядит странно, так как сотрудники соблюдают меры социального дистанцирования.

 

Ожидается, что сезон Формулы 1 стартует 5 июля в Австрии. По последним данным, за два месяца Ф1 может провести сразу восемь Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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