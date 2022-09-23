Williams отказалась продолжать сотрудничество с Латифи после 2022 года
Команда официально объявила, что канадский гонщик завершит в ее составе нынешний сезон, но после этого покинет Гроу
Николя Латифи дебютировал в Формуле 1 в 2020 году и проводит уже третий год за рулем Williams – все это время заметно отставая от партнеров по команде.
В минувшем сезоне канадец дважды зарабатывал очки, в том числе за седьмое место в Венгрии, но после смены технического регламента его прогресс ощутимо замедлился.
В пятницу Williams объявила, что действующий контракт гонщика не будет продлен, что не стало большим сюрпризом. Команда пообещала назвать имя того, кто заменит Латифи с 2023 года, «в соответствующее время».
«Я бы хотел поблагодарить всех в Williams Racing – и сотрудников базы, и тех, кто работает на трассе, – за три прошедших года, – приводит слова Николя пресс-служба. – Мой дебют пришлось отложить из-за пандемии, но в итоге он состоялся в Австрии. И хотя мы не добились сообща тех результатов, на которые рассчитывали, это было фантастическое приключение.
В никогда не забуду Венгрию, где заработал первые очки, и начну следующую главу своей карьеры с особыми воспоминаниями о прошедшем времени и команде. И никто из наз не опустит руки до самого конца сезона».
Латифи запомнится поклонникам Ф1 тем, что именно его авария в концовке Гран При Абу-Даби 2021 года по сути решила исход борьбы за титул. Радикальные поклонники Льюиса Хэмилтона, который оказался проигравшим, даже адресовали в адрес Николя угрозы.
В Зандфорте 27-летний пилот говорил, что не рассматривает другие варианты продолжения карьеры до того момента, пока не определится его будущее в Williams. Теперь, несмотря на оставшиеся вакансии, его шансы остаться в пелотоне выглядят исчезающе малыми.
Williams сохранит на будущий сезон Алекса Элбона и рассчитывает договориться с Ником де Врисом, однако последним после блестящего выступления в Монце заинтересовались и более серьезные игроки.
У команды из Гроу также есть воспитанник собственной молодежной программы, американец Логан Сарджент, но тот пока не гарантировал себе Суперлицензию, без которой нельзя выступать в Ф1.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Де Вриса не пустили в Британию. Он забыл дома паспорт
Экс-пилот Ф1 объяснил, почему Алонсо и Aston подойдут друг другу
Самое важное:
Перес раскритиковал календарь Ф1 2023 года
По мнению мексиканца, 24 этапа за год – это слишком большая нагрузка на участников чемпионата
Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
В конце этого сезона немец уйдет из Формулы 1. Однако первые мысли о таком шаге появились у него уже давно
Хилл объяснил Alpine, как оценивать пилотов на тестах
Команда провела частную сессию в Венгрии с участием потенциальных кандидатов на 2023 год – по мнению Дэймона Хилла, смотреть ей следовало вовсе не на время круга
Экс-пилот Ф1 объяснил, почему Алонсо и Aston подойдут друг другу
По мнению Марка Зурера, испанский ветеран исповедует тот же подход к делу, что и его будущий босс