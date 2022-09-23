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Николя Латифи дебютировал в Формуле 1 в 2020 году и проводит уже третий год за рулем Williams – все это время заметно отставая от партнеров по команде.

В минувшем сезоне канадец дважды зарабатывал очки, в том числе за седьмое место в Венгрии, но после смены технического регламента его прогресс ощутимо замедлился.

В пятницу Williams объявила, что действующий контракт гонщика не будет продлен, что не стало большим сюрпризом. Команда пообещала назвать имя того, кто заменит Латифи с 2023 года, «в соответствующее время».

«Я бы хотел поблагодарить всех в Williams Racing – и сотрудников базы, и тех, кто работает на трассе, – за три прошедших года, – приводит слова Николя пресс-служба. – Мой дебют пришлось отложить из-за пандемии, но в итоге он состоялся в Австрии. И хотя мы не добились сообща тех результатов, на которые рассчитывали, это было фантастическое приключение.

В никогда не забуду Венгрию, где заработал первые очки, и начну следующую главу своей карьеры с особыми воспоминаниями о прошедшем времени и команде. И никто из наз не опустит руки до самого конца сезона».

Латифи запомнится поклонникам Ф1 тем, что именно его авария в концовке Гран При Абу-Даби 2021 года по сути решила исход борьбы за титул. Радикальные поклонники Льюиса Хэмилтона, который оказался проигравшим, даже адресовали в адрес Николя угрозы.

В Зандфорте 27-летний пилот говорил, что не рассматривает другие варианты продолжения карьеры до того момента, пока не определится его будущее в Williams. Теперь, несмотря на оставшиеся вакансии, его шансы остаться в пелотоне выглядят исчезающе малыми.

Williams сохранит на будущий сезон Алекса Элбона и рассчитывает договориться с Ником де Врисом, однако последним после блестящего выступления в Монце заинтересовались и более серьезные игроки.

У команды из Гроу также есть воспитанник собственной молодежной программы, американец Логан Сарджент, но тот пока не гарантировал себе Суперлицензию, без которой нельзя выступать в Ф1.

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