Состав слабейшей команды Ф1 на 2021 год неожиданно оказался под вопросом после того, как наметился интерес к выступлениям за нее со стороны Серхио Переса. Тот сам имел многолетнее соглашение с Racing Point, но остался без места, когда коллектив решил пригласить Себастьяна Феттеля.

Сейчас у Рассела и Латифи есть многолетние контракты, но практика Ф1 показывает. что они не являются гарантией. Масла в огонь подливает и недавняя смена собственников Williams.

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По ходу Гран При Португалии журналисты попросили главу команды Саймона Робертса подтвердить. что британец и канадец останутся в ее составе.

Тот не смог дать простой положительный ответ, объяснив: «Сейчас много слухов, а многие хорошие пилоты ищут для себя место. Нашу команду купил фонд Dorilton, но от этого ничего не изменилось. Больше я сказать не могу».

На уточняющий вопрос репортера он добавил: «Я не собираюсь ничего говорить о наших гонщиках. Оба отлично выполняют свою работу. А вокруг огромное множество спекуляций.

Я не собираюсь непреднамеренно подливать масла в огонь. Кто-то наверняка попробует отыскать нюансы в сказанных мной словах. Сейчас мы довольны, давайте смотреть за развитием событий на рынке».

Но Робертса спросили вновь – возможно, он мог бы подтвердить, что команда не собирается договариваться с Пересом о сотрудничестве в 2021-м.

«Возможно, – ответил Саймон. – Мы просто не хотим давать никаких комментариев. Ни таких, ни других.

Мы сконцентрированы на гоночном уик-энде. А новостей у нас нет. Здесь присутствует Гюнтер [Штайнер, глава Haas], вот у него их всегда полно. А у нас много работы. Нам надо анализировать работу новинок, которые мы испытывали в тренировке, и обеспечивать своим гонщикам наилучшие шансы в субботу и воскресенье».

Единственное, что журналистам удалось вытянуть из Робертса, это порядок принятия решения о гонщиках на 2021 год: «Это вопрос комиссии по менеджменту и совета директоров Williams. Таков нормальный порядок.

Сейчас по этому поводу мы не можем сказать больше ничего».