Williams отказалась подтвердить, что сохранит Расселла и Латифи на 2021 год
Несмотря на действующие контракты Джорджа Расселла и Николя Латифи, глава британской команды Саймон Робертс не смог дать простой ответ на простой вопрос
Состав слабейшей команды Ф1 на 2021 год неожиданно оказался под вопросом после того, как наметился интерес к выступлениям за нее со стороны Серхио Переса. Тот сам имел многолетнее соглашение с Racing Point, но остался без места, когда коллектив решил пригласить Себастьяна Феттеля.
Сейчас у Рассела и Латифи есть многолетние контракты, но практика Ф1 показывает. что они не являются гарантией. Масла в огонь подливает и недавняя смена собственников Williams.
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По ходу Гран При Португалии журналисты попросили главу команды Саймона Робертса подтвердить. что британец и канадец останутся в ее составе.
Тот не смог дать простой положительный ответ, объяснив: «Сейчас много слухов, а многие хорошие пилоты ищут для себя место. Нашу команду купил фонд Dorilton, но от этого ничего не изменилось. Больше я сказать не могу».
На уточняющий вопрос репортера он добавил: «Я не собираюсь ничего говорить о наших гонщиках. Оба отлично выполняют свою работу. А вокруг огромное множество спекуляций.
Я не собираюсь непреднамеренно подливать масла в огонь. Кто-то наверняка попробует отыскать нюансы в сказанных мной словах. Сейчас мы довольны, давайте смотреть за развитием событий на рынке».
Но Робертса спросили вновь – возможно, он мог бы подтвердить, что команда не собирается договариваться с Пересом о сотрудничестве в 2021-м.
«Возможно, – ответил Саймон. – Мы просто не хотим давать никаких комментариев. Ни таких, ни других.
Мы сконцентрированы на гоночном уик-энде. А новостей у нас нет. Здесь присутствует Гюнтер [Штайнер, глава Haas], вот у него их всегда полно. А у нас много работы. Нам надо анализировать работу новинок, которые мы испытывали в тренировке, и обеспечивать своим гонщикам наилучшие шансы в субботу и воскресенье».
Единственное, что журналистам удалось вытянуть из Робертса, это порядок принятия решения о гонщиках на 2021 год: «Это вопрос комиссии по менеджменту и совета директоров Williams. Таков нормальный порядок.
Сейчас по этому поводу мы не можем сказать больше ничего».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Николя Латифи , Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Люк Смит