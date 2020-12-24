Williams отказалась быть фарм-командой Mercedes

В 2020 году Williams была приобретена компанией Dorilton и перестала принадлежать семье Уильямс. Команда три года подряд занимала последние места в Формуле 1 и ей требовалось финансирование для улучшение ситуации.

Одним из вариантов для Williams было сотрудничество с Mercedes в статусе фарм-команды, как Haas делает с Ferrari. Однако новый руководитель Williams Саймон Робертс заявил, что такой вариант для команды неприемлем.

«Мы видим в этом плюсы, но не хотим быть второй командой, – сказал Робертс Motorsport.com. – Мы хотим сохранить независимость, но стать более конкурентоспособными. Так что мы готовы расширить сотрудничество, но в чем именно будет зависеть от того, в чем наша команда сильна, а где нам нужна помощь.

Проще говоря, если мы что-то можем хорошо сделать сами, то должны на этом сосредоточиться. А то, что сами мы делаем не слишком хорошо, мы готовы купить».