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Формула 1 / Новости

Williams оставила Тиктума в программе развития

Автор:
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Двукратный победитель Гран При Макао и участник Формулы 2 сохранит поддержку команды из Гроу

Williams оставила Тиктума в программе развития

Карьера Даниэля Тиктума застопорилась три года назад, когда его исключила из своей молодежной программы Red Bull. Однако в 2020-м британец стал гонщиком программы развития Williams, а в преддверии Гран При Бахрейна команда подтвердила, что 21-летний лондонец сохранит эту роль. 

Тиктума ждет работа на симуляторе и «продолжение программы, начатой в 2020 году, с большим погружением в дела команды и, насколько это возможно, базы».

Параллельно Даниэль будет выступать в Ф2 за команды DAMS. Годом ранее в составе Carlin он закончил сезон молодежной серии на 11-й позиции, выиграв в Сильверстоуне. 

Ранее в Williams объявили о продолжении сотрудничества с Джейком Эйткеном и Джейми Чедвик. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Тиктум
Команды Williams
Автор Алекс Калинаукас

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