Williams оставила Тиктума в программе развития

Карьера Даниэля Тиктума застопорилась три года назад, когда его исключила из своей молодежной программы Red Bull. Однако в 2020-м британец стал гонщиком программы развития Williams, а в преддверии Гран При Бахрейна команда подтвердила, что 21-летний лондонец сохранит эту роль.

Тиктума ждет работа на симуляторе и «продолжение программы, начатой в 2020 году, с большим погружением в дела команды и, насколько это возможно, базы».

Параллельно Даниэль будет выступать в Ф2 за команды DAMS. Годом ранее в составе Carlin он закончил сезон молодежной серии на 11-й позиции, выиграв в Сильверстоуне.

Ранее в Williams объявили о продолжении сотрудничества с Джейком Эйткеном и Джейми Чедвик.