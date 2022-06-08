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Формула 1 Новости

Williams оштрафовали за нарушение правил потолка бюджетов

Команда задержала сдачу отчетности на два месяца

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Williams оштрафовали за нарушение правил потолка бюджетов
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Начиная с 2021 года в Формуле 1 действует ограничения бюджетов команд. Это контролируется FIA, причем команды обязаны отчитаться за каждую свою трату. Срок подачи полной отчетности за прошедший сезон истекает 31 марта следующего года.

В апреле этого года, однако, выяснилось, что команда Williams свои документы в полном объеме не предоставила. В ходе переговоров между командой и представителями Федерации, стороны пришли к соглашению о том, чтобы отодвинуть сроки сдачи отчетов до 31 мая.

При этом в Williams признали свою вину и согласились выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов. Также команда обязалась возместить FIA все расходы, связанные с просрочкой. В Федерации подтвердили, что Williams наконец сдала всю отчетность и выплатила штраф.

Напомним, что в этом сезоне потолок бюджета был снижен до 140 миллионов долларов. Однако из-за смены регламента и многочисленных обновлений машин, а также по вине выросшей инфляции многим командам грозит отказ от нескольких этапов в конце сезона по причине отсутствия на это средств.

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