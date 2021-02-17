Williams опробовала новый болид в режиме секретности

Команда Williams в среду впервые вывела на гоночную трассу автомобиль FW43B, который будет использовать в новом сезоне Формулы 1. Об этом сообщил официальный сайт чемпионата. В заездах приняли участие оба пилота британского коллектива, Джордж Расселл и Николя Латифи.

Как и McLaren днем ранее, Williams провела т.н. съемочный день, в ходе которого можно проехать не более 100 км, причем на специальных шинах, заметно отличающихся от используемых в гонках. Как и McLaren, Williams работала на трассе в Сильверстоуне.

Но были и отличия: если McLaren поделилась с публикой сделанными на трассе фотографиями и видео, Williams ограничилась одним мало о чем говорящим роликом.

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