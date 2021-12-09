Williams объявила участника молодежных тестов Ф1
Williams стала последней командой, которая официально подтвердила пилота на молодежные заезды
Пилот академии Williams Логан Сарджент поедет на тестах новичков, которые состоятся после Гран При Формулы 1. Он сядет за руль автомобиля 14 декабря.
Заезды будут носить смешанный характер: каждая команда отдаст одну из машин молодому гонщику, а на другой сможет опробовать 18-дюймовую резину Pirelli для 2022 года. Однако Williams примут участие только в тестах новичков – команда не сможет подготовить отдельный болид для сессий с новыми шинами.
Сарджент впервые сядет за руль машины Ф1 нынешнего сезона. До этого он много времени проводил за симулятором на базе коллектива. «Я с нетерпением жду, когда смогу сесть за руль болида Ф1, и хочу поблагодарить команду за предоставление этой невероятной возможности, – сказал Сарджент. – В Гроуве я работал на симуляторе, который помог мне впервые узнать FW43B, но выезд на трассу станет невероятным опытом. На тестах я хочу проявить себя как можно лучше и научиться у команды всему, чему только возможно».
В минувшем сезоне Ф3 Логан трижды был на пьедестале и один раз одержал победу. По итогам он занял только 7-е место.
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