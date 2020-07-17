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Формула 1 / Новость

Williams объявила состав пилотов на 2021 год

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Williams объявила состав пилотов на 2021 год
Автор:
, шеф-редактор
17 июл. 2020 г., 07:12

Команда решила сохранить действующих гонщиков на следующий сезон Формулы 1

В 2021 за Williams продолжат выступать Джордж Расселл и Николя Латифи. Об этом объявили сами гонщики. На пресс-конференции перед Гран При Венгрии оба пилота рассказали, что заключили с Williams долгосрочные контракты. Эти соглашения будут действительны и в 2021 году.

Расселл выступает за Williams с прошлого года. Слухи связывали Джорджа с переходом в Mercedes, но теперь стало понятно, что британец останется в Гроуве еще по крайней мере на сезон. На вопрос о том, не разочарован ли он, что не сможет попасть в чемпионскую команду в следующем сезоне, Расселл ответил: «Нет. Они ничего не могли сделать. Как я говорил раньше, Клэр не собирается меня отпускать. У меня контракт с Williams до конца 2021 года и я намерен его соблюдать».

Латифи дебютировал в Формуле 1 в этом году. Отец пилота Майкл Латифи выступил для Williams залогодержателем: команда заложила ему собственную базу и коллекцию исторических машин Ф1.

На момент написания заметки у команды нет ни одного очка в сезоне-2020.

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Расселл с Латифи провели за Williams две гонки этого сезона. В отличие от прошлых чемпионатов в 2020 году пилоты Williams оказались в состоянии бороться с соперниками из других команд: по ходу Гран При Австрии с Гран При Штирии гонщики Williams оказывались в непосредственной близости от машин Ferrari, Red Bull и других коллективов. Убедиться в этом можно благодаря фотогалерее:

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Фотограф: FIA

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Фотограф: FIA

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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

15/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

16/24

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Фотограф: FIA

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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

20/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

21/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

22/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

23/24

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

24/24

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Николя Латифи , Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Антон Погорельский

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