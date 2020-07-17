Williams объявила состав пилотов на 2021 год

В 2021 за Williams продолжат выступать Джордж Расселл и Николя Латифи. Об этом объявили сами гонщики. На пресс-конференции перед Гран При Венгрии оба пилота рассказали, что заключили с Williams долгосрочные контракты. Эти соглашения будут действительны и в 2021 году.

Расселл выступает за Williams с прошлого года. Слухи связывали Джорджа с переходом в Mercedes, но теперь стало понятно, что британец останется в Гроуве еще по крайней мере на сезон. На вопрос о том, не разочарован ли он, что не сможет попасть в чемпионскую команду в следующем сезоне, Расселл ответил: «Нет. Они ничего не могли сделать. Как я говорил раньше, Клэр не собирается меня отпускать. У меня контракт с Williams до конца 2021 года и я намерен его соблюдать».

Латифи дебютировал в Формуле 1 в этом году. Отец пилота Майкл Латифи выступил для Williams залогодержателем: команда заложила ему собственную базу и коллекцию исторических машин Ф1.

На момент написания заметки у команды нет ни одного очка в сезоне-2020.

Расселл с Латифи провели за Williams две гонки этого сезона. В отличие от прошлых чемпионатов в 2020 году пилоты Williams оказались в состоянии бороться с соперниками из других команд: по ходу Гран При Австрии с Гран При Штирии гонщики Williams оказывались в непосредственной близости от машин Ferrari, Red Bull и других коллективов. Убедиться в этом можно благодаря фотогалерее: