Williams объявила состав пилотов на 2021 год
Команда решила сохранить действующих гонщиков на следующий сезон Формулы 1
В 2021 за Williams продолжат выступать Джордж Расселл и Николя Латифи. Об этом объявили сами гонщики. На пресс-конференции перед Гран При Венгрии оба пилота рассказали, что заключили с Williams долгосрочные контракты. Эти соглашения будут действительны и в 2021 году.
Расселл выступает за Williams с прошлого года. Слухи связывали Джорджа с переходом в Mercedes, но теперь стало понятно, что британец останется в Гроуве еще по крайней мере на сезон. На вопрос о том, не разочарован ли он, что не сможет попасть в чемпионскую команду в следующем сезоне, Расселл ответил: «Нет. Они ничего не могли сделать. Как я говорил раньше, Клэр не собирается меня отпускать. У меня контракт с Williams до конца 2021 года и я намерен его соблюдать».
Латифи дебютировал в Формуле 1 в этом году. Отец пилота Майкл Латифи выступил для Williams залогодержателем: команда заложила ему собственную базу и коллекцию исторических машин Ф1.
На момент написания заметки у команды нет ни одного очка в сезоне-2020.
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Расселл с Латифи провели за Williams две гонки этого сезона. В отличие от прошлых чемпионатов в 2020 году пилоты Williams оказались в состоянии бороться с соперниками из других команд: по ходу Гран При Австрии с Гран При Штирии гонщики Williams оказывались в непосредственной близости от машин Ferrari, Red Bull и других коллективов. Убедиться в этом можно благодаря фотогалерее:
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: FIA
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: FIA
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: FIA
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Николя Латифи , Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Антон Погорельский