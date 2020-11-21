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Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

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Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби
Автор:
, Главный редактор

Оба пилота, которых привлекут к работе, в этом году уже пилотировали болид FW43 в рамках Гран При

Израильтянин Рой Ниссани и британец Джек Эйткен будут управлять автомобилями команды Williams в рамках тестовых заездов, которые пройдут на трассе «Яс-Марина» вскоре после Гран При Абу-Даби. Об этом официально объявили представители британского коллектива.

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Напомним, что 25-летний Ниссани в этом году является тест-пилотом Williams, дважды принимал участие в пятничных тренировках и снова сделает это на ближайшем Гран При Бахрейна. Год назад британский коллектив уже привлекал израильтянина к тестам в Абу-Даби. Ниссани также выступает в Формуле 2, где накануне двух последних этапов сезона занимает 19-е место в общем зачете.

Эйткен – ровесник Ниссани и в этом году официально объявлен запасным гонщиком Williams. Он тоже выступает в Формуле 2 и в турнирной таблице сейчас находится на 12-м месте. За рулем болида FW43 он сидел один раз, на пятничной тренировке Гран При Штирии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Рой Ниссани , Джек Эйткен
Автор Кирилл Качнов

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