Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

Израильтянин Рой Ниссани и британец Джек Эйткен будут управлять автомобилями команды Williams в рамках тестовых заездов, которые пройдут на трассе «Яс-Марина» вскоре после Гран При Абу-Даби. Об этом официально объявили представители британского коллектива.

Напомним, что 25-летний Ниссани в этом году является тест-пилотом Williams, дважды принимал участие в пятничных тренировках и снова сделает это на ближайшем Гран При Бахрейна. Год назад британский коллектив уже привлекал израильтянина к тестам в Абу-Даби. Ниссани также выступает в Формуле 2, где накануне двух последних этапов сезона занимает 19-е место в общем зачете.

Эйткен – ровесник Ниссани и в этом году официально объявлен запасным гонщиком Williams. Он тоже выступает в Формуле 2 и в турнирной таблице сейчас находится на 12-м месте. За рулем болида FW43 он сидел один раз, на пятничной тренировке Гран При Штирии.