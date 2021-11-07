Williams не знает причину поломок коробок передач у Расселла

По ходу пятничных тренировок Гран При Мексики Джорджу Расселлу пришлось дважды столкнуться с заменой коробок передач. На первой практике проблемы возникла с его тренировочной коробкой, ему поставили гоночную, но и та отказала на следующей тренировке.

В итоге, британцу пришлось ставить лишнюю коробку, из-за чего он потерял пять позиций на стартовой решетке. Глава департамента разработки болида Williams Дэйв Робсон рассказал, что две поломки не связаны между собой, а их причины пока непонятны.

«В пятницу с коробками передач Джорджа была парочка не связанных между собой проблем, – рассказал Робсон. – Мы пока не знаем причину. Проблемы немного разные и пока мне больше особо нечего сказать.

В каком-то смысле нам повезло, потому что на тренировке мы поставили ему запасную коробку, которую должны были использовать в гонке. Хорошо, что она сломалась в пятницу, а не в квалификации или боксах. Но причину мы все равно ищем».