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Формула 1 Новости

Williams назвали нашлемные камеры неидеальным решением

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По мнению команды, изображение с такой камеры ограничено щитком приборов

Williams назвали нашлемные камеры неидеальным решением

На прошедших Гран При организаторы Формулы 1 стали экспериментировать с установкой камер на шлемы пилотов. В частности, с камерой на шлеме уже успели поездить Фернандо Алонсо и Джордж Расселл.

Камеры на шлемах часто используются в трансляциях Формулы Е, где они помогают увидеть, куда непосредственно повернута голова гонщика. Однако в Формуле 1 ничего интересного кроме щитка приборов зрители с такого ракурса не увидят, считает глава отдела разработки шасси Williams Дейв Робсон.

«С нашей точки зрения такое размещение камеры я бы не назвал идеальным, – цитирует Робсона издание Raceingnews365.com. – Я бы камеры на шлемы не вешал. Но если зрителям окажется это интересно, то мы не станем возражать.

Изначально мы говорили о том, чтобы повесить камеру на шлем Расселла только в пятницу, но в Формуле 1 решили не снимать ее и в субботу. Никаких неудобств для нас это не вызвало. Правда, с нее преимущественно видно только то, что находится на щитке приборов.

Но если кому-то интересно на это смотреть, то почему бы и нет. Нам на щитке приборов скрывать нечего».

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