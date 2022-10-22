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Формула 1 Новость

Williams назвала своего нового гонщика на 2023 год. Но есть нюанс

Логан Сарджент будет выступать за команду из Гроу, если обеспечит себе Суперлицензию

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Williams назвала своего нового гонщика на 2023 год. Но есть нюанс
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В Формуле 1 не принято делать объявления о событиях, которые затем могут не состояться. Однако по ходу Гран При США Williams не вытерпела и устами своего главы Йоста Капито назвала имя напарника Алекса Элбона в новом сезоне.

Им предсказуемо оказался американец Логан Сарджент, который дебютировал за рулем машины Ф1 в первой пятничной тренировке в Остине. Пикантность ситуации в том, что 21-летний уроженец Флориды пока не гарантировал себе Суперлицензию, а без нее на старт Гран При вход воспрещен. 

Сарджент сейчас идет третьим в общем зачете Формулы 2. Его устраивает финиш в пятерке, но сложность ситуации в том, что от «непроходной» шестой позиции Логана отделяют всего девять очков, потому необходимый результат на финальном этапе в Абу-Даби Сардженту вовсе не гарантирован. 

Несмотря на это, в Williams решились сделать объявление по ходу его домашнего этапа. 

«Мы считаем, что Логан готов к гонкам [Ф1], – сказал Капито на субботней пресс-конференции FIA. – И если он заработает необходимые баллы Суперлицензии, по станет нашим пилотом в следующем году». 

В команде объявили, что помогут пилоту, дав возможность отработать еще две тренировки Гран При – в Мехико и Абу-Даби. За каждую он получит по дополнительному баллу. Это немаловажно, так как в результате его устроит и финиш на шестом месте по итогам сезона Ф2. 

Если Сарджент справится со своей задачей, то станет в Формуле 1 первым пилотом из США после Александра Росси, который в сезоне-2015 провел пять этапов с Marussia.

Логан Сарджент, Williams FW44

Логан Сарджент, Williams FW44

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В обоих Гран При Сарджент сменит за рулем покидающего команду Николя Латифи.  

Говоря о работе пилота в Остине, Капито отметил: «Он показал высокий уровень понимания и обеспечил нас полезной обратной связью, что помогло команде подготовиться к продолжению уик-энда. 

Мы дадим ему новые возможности в Мехико и Абу-Даби, чтобы помочь лучше интегрироваться в гоночную бригаду. Также он проведет с нами молодежные тесты. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы Логан получил Суперлицензию. 

Мы внимательно следим за его прогрессом и ждем финальных гонок Формулы 2».

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