Williams нацелились нанять пилота для борьбы с Элбоном

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Команда Williams сохраняет вакантное место на сезон 2023 года. Уже известно, что в ней останется Алекс Элбон и уйдет Николя Латифи.

Кого возьмут ему на замену пока не сообщалось, хотя слухи говорят о выборе в пользу юниора Williams Логана Сарджента. Последний, правда, пока не заработал очков для Суперлицензии, но имеет высокие шансы до конца года это сделать.

Возможно, впрочем, команда предпочтет кого-то более опытного, о чем можно судить по недавним словам конструктора Williams Дэйва Робсона.

«Нам нужен кто-то, кто бы бросил вызов Алексу и сражался бы с ним в каждой гонке, – заявил Робсон. – Кого-то, у кого схожие предпочтения по характеру машины. Посмотрим, кто это будет. Но мне бы хотелось, чтобы у нас оба пилота были сильны, и чтобы они друг-друга мотивировал на попадание во второй, в третий сегмент квалификации, все выше по решетке».

Робсон, впрочем, тут же уточнил, что не считает будто Элбон недостаточно быстр или слабо мотивирован.

«Конечно, было обидно потерять Джорджа Расселла, но Алекс, когда пришел, оказался очень подготовленным. Он очень мотивирован, сразу стал находить баланс, понимать предельные возможности машины, мотивировать остальных сотрудников. Он положительно повлиял на работу всей команде, – заявил инженер.