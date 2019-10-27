Williams нацелилась опередить Haas и Alfa Romeo в Мексике
В Williams считают, что их гоночный темп может быть на одном уровне или даже лучше, чем у Haas и Alfa Romeo на Гран При Мексики.
Джордж Расселл квалифицировался в 0,224 секунды позади Haas Ромена Грожана в Мехико. Но Расселл и его гоночный инженер Дэйв Робсон считают, что Haas и Alfa Romeo будут в пределах досягаемости в воскресенье.
На вопрос Motorsport.com, есть ли возможность в гонке обойти эти две команды, даже если у тех не будет проблем с машинами, Расселл ответил: «Абсолютно. Мы часто видели, что у нас был такой же темп, как у Haas, если не лучше. Такое было в Австрии, Монце, нескольких других гонках. Думаю, это возможно. Трасса невероятно сложная, шины очень легко заблокировать, и если это случится, игра окончена».
Робсон также допустил, что Williams может навязать Haas и Alfa Romeo борьбу: «В пятницу наш гоночный темп, безусловно, был лучше, чем темп с низкой загрузкой топлива. Мы думаем, что были близки к Haas, или даже немного быстрее. Думаю, у нас шины будут в лучшем состоянии после нескольких кругов.
Мы смогли подобраться достаточно близко в некоторых гонках, поэтому я думаю, завтра у нас есть шанс».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Williams , Haas F1 Team , Alfa Romeo
|Автор
|Джек Беньон
Williams нацелилась опередить Haas и Alfa Romeo в Мексике
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