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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Williams нацелилась опередить Haas и Alfa Romeo в Мексике

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Williams нацелилась опередить Haas и Alfa Romeo в Мексике
Автор:
, Журналист (Global)
27 окт. 2019 г., 15:40

В Williams считают, что их гоночный темп может быть на одном уровне или даже лучше, чем у Haas и Alfa Romeo на Гран При Мексики.

Джордж Расселл квалифицировался в 0,224 секунды позади Haas Ромена Грожана в Мехико. Но Расселл и его гоночный инженер Дэйв Робсон считают, что Haas и Alfa Romeo будут в пределах досягаемости в воскресенье.

На вопрос Motorsport.com, есть ли возможность в гонке обойти эти две команды, даже если у тех не будет проблем с машинами, Расселл ответил: «Абсолютно. Мы часто видели, что у нас был такой же темп, как у Haas, если не лучше. Такое было в Австрии, Монце, нескольких других гонках. Думаю, это возможно. Трасса невероятно сложная, шины очень легко заблокировать, и если это случится, игра окончена».

Робсон также допустил, что Williams может навязать Haas и Alfa Romeo борьбу: «В пятницу наш гоночный темп, безусловно, был лучше, чем темп с низкой загрузкой топлива. Мы думаем, что были близки к Haas, или даже немного быстрее. Думаю, у нас шины будут в лучшем состоянии после нескольких кругов.

Мы смогли подобраться достаточно близко в некоторых гонках, поэтому я думаю, завтра у нас есть шанс».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams , Haas F1 Team , Alfa Romeo
Автор Джек Беньон

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