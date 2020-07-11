Williams нашла потенциальных инвесторов. Они «высокого качества»
Клэр Уильямс заявила о начале переговоров с возможными покупателями команды
Команда Williams приступила к переговорам с «высококачественными инвесторами». Об этом заявила заместительница главы британского коллектива Клэр Уильямс. Она отказалась назвать имена этих инвесторов, но, по сведениям Motorsport.com, одним из заинтересованных лиц является Майкл Латифи, отец действующего гонщика Williams Николя Латифи.
«Мы довольны тем, как все продвигается, – заявила Клэр Уильямс. – Мы в восторге от того, что получили предложения от высококачественных инвесторов. Мы изначально планировали, что процесс переговоров займет три-четыре месяца. И мы идем в соответствии с этим графиком.
Ситуация не изменилась: мы по-прежнему ищем того, кто сможет инвестировать в команду, а также готовы рассмотреть продажу небольшого пакета акций, большого пакета и всей команды».
В настоящий момент значительная часть имущества Williams заложена Майклу Латифи. Единственное прибыльное подразделение, которое принадлежало компании, уже продано: в начале года Williams нашла покупателя для своего департамента по оказанию инженерных услуг для автопрома.
Читайте также:
Предыдущая новость
В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо
Следующая новость
Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Адам Купер