Команда Williams приступила к переговорам с «высококачественными инвесторами». Об этом заявила заместительница главы британского коллектива Клэр Уильямс. Она отказалась назвать имена этих инвесторов, но, по сведениям Motorsport.com, одним из заинтересованных лиц является Майкл Латифи, отец действующего гонщика Williams Николя Латифи.

«Мы довольны тем, как все продвигается, – заявила Клэр Уильямс. – Мы в восторге от того, что получили предложения от высококачественных инвесторов. Мы изначально планировали, что процесс переговоров займет три-четыре месяца. И мы идем в соответствии с этим графиком.

Ситуация не изменилась: мы по-прежнему ищем того, кто сможет инвестировать в команду, а также готовы рассмотреть продажу небольшого пакета акций, большого пакета и всей команды».

В настоящий момент значительная часть имущества Williams заложена Майклу Латифи. Единственное прибыльное подразделение, которое принадлежало компании, уже продано: в начале года Williams нашла покупателя для своего департамента по оказанию инженерных услуг для автопрома.