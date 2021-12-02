Williams наняла еще одного выходца из Volkswagen

В команду Williams пришел еще один сотрудник из подразделения Volkswagen Motorsport. Это Свен Смеетс, который назначен спортивным директором команды.

Смеетс возглавлял раллийную команду Volkswagen и подчинялся тогдашнему главе спортивного подразделения марки Йосту Капито. В 2016 году Капито ушел в McLaren, а Смеетс пошел на повышение, заняв его место.

В 2021 году Капито возглавил команду Williams и, судя по всему, теперь переманил своего бывшего подчиненного на новое место.

Фактически Смеетс уже месяц работает в новой должности и выполнял свои обязанности на Гран При Катара, но официально команда подтвердила его назначение только сейчас. Помимо работы на гонках, он также будет отвечать за молодежную программу, в которой сейчас участвуют Рой Ниссани, Джейк Эйткин и Джейми Чедвик.

Появление в Williams очередного выходца из Volkswagen сложно рассматривать вне контекста по поводу вероятного прихода компании в Формулу 1. По слухам руководство VW должно выбрать один из нескольких прорабатываемых сейчас вариантов: покупку Audi команды McLaren, соглашение между Porsche и Red Bull либо сотрудничество Porsche с Williams. Очевидно, что Капито заинтересован в третьем варианте, причем на выгодных для Williams условиях.