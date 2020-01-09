Williams начала получать доходы от контракта с Латифи
По данным СМИ, бюджет коллектива из Гроу пополнится примерно на 40 миллионов долларов благодаря спонсорским контрактам.
Мы уже сообщали, что с Williams прекратила сотрудничество косметическая компания Unilever. Этот спонсор стал не первым, кто ушел от команды, которая два года подряд занимала последнюю строчку в Кубке конструкторов. Уход Роберта Кубицы привел к потере контракта с польской нефтяной компанией Orlen, а также, по информации испанской прессы, команда потеряла поддержку компаний Tata Communications и Symantec.
Но, заключив контракт с Николя Латифи, сыном канадского бизнесмена и совладельца McLaren Майкла Латифи, Williams заручилась поддержкой новых спонсоров. По информации grandpx.news, доходы от сделок составят 40 миллионов долларов.
Williams объявила об усилении спонсорской поддержки от Sofina Foods – третьей по величине компании по производству продуктов питания в Канаде, которая была основана Майклом Латифи. Вероятно, что логотипы компании будут расположены на заднем антикрыле новой машины – там, где раньше была реклама Orlen.
Также на машине появятся логотипы известного итальянского бренда кофе Lavazza (личного спонсора Николя в последние сезоны). Sofina Foods является эксклюзивным дистрибьютором кофе Lavazza в Канаде.
В следующем сезоне вместе с Латифи за Williams будет выступать Джордж Расселл.
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Фото: Joe Portlock / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Николя Латифи
|Автор
|Денис Буденков
Williams начала получать доходы от контракта с Латифи
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