Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории
Руководительница британской команды верит в прогресс команды, несмотря на удручающие результаты.
За один Гран При до конца сезона-2019 Williams набрала всего одно очко в Кубке конструкторов, что является худшим результатом в истории команды. Однако руководительница команды Клэр Уильямс считает этот сезон более позитивным, чем предыдущий. Тогда Williams также заняла последнее место в чемпионате, но набрала девять очков.
«Худшим был прошлый год, – сказала Уильямс в интервью Guardian. – Я понимаю, почему люди считают худшим этот год, но они не видят, что происходит за сценой. В прошлом году я не видела, как ситуация может улучшиться в ближайшее время. В этом году ситуация совершенно другая.
Я знаю, что у нас готовится, и верю в это. А в прошлом году не верила».
По словам Уильямс, в ближайшее время должны принести результаты перемены, которые были произведены в структуре команды за последние два года.
«Мы внесли более значительные перемены, чем любые предыдущие, – отметила она. – Сильно изменили операционную работу, у нас новый департамент по планировке, у нас отличная техническая команда занимается аэродинамикой и работой на трассе.
Наше положение теперь гораздо лучше. Вся прошлогодняя работа по изменению философии в аэродинамике теперь окупается. Я не буду сдаваться, я верю в то, что делаю. Я не даю всякому шуму встать на моем пути. За эти два года я многое узнала о себе, я оказалось сильнее, чем когда-либо видела».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории
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