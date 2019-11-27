Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории

За один Гран При до конца сезона-2019 Williams набрала всего одно очко в Кубке конструкторов, что является худшим результатом в истории команды. Однако руководительница команды Клэр Уильямс считает этот сезон более позитивным, чем предыдущий. Тогда Williams также заняла последнее место в чемпионате, но набрала девять очков.

«Худшим был прошлый год, – сказала Уильямс в интервью Guardian. – Я понимаю, почему люди считают худшим этот год, но они не видят, что происходит за сценой. В прошлом году я не видела, как ситуация может улучшиться в ближайшее время. В этом году ситуация совершенно другая.

Я знаю, что у нас готовится, и верю в это. А в прошлом году не верила».

По словам Уильямс, в ближайшее время должны принести результаты перемены, которые были произведены в структуре команды за последние два года.

«Мы внесли более значительные перемены, чем любые предыдущие, – отметила она. – Сильно изменили операционную работу, у нас новый департамент по планировке, у нас отличная техническая команда занимается аэродинамикой и работой на трассе.

Наше положение теперь гораздо лучше. Вся прошлогодняя работа по изменению философии в аэродинамике теперь окупается. Я не буду сдаваться, я верю в то, что делаю. Я не даю всякому шуму встать на моем пути. За эти два года я многое узнала о себе, я оказалось сильнее, чем когда-либо видела».