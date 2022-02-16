Williams: Мы готовы отказывать титульным спонсорам
По словам руководителя команды, поиск титульного спонсора не является первоочередной задачей
На днях команда Williams представила нового спонсора, производителя элементов питания Duracell. Однако это не титульный спонсор, а лишь один из многих.
При этом титульного спонсора у команды нет с середины 2020 года, когда контракт досрочно разорвала компания ROKiT. На презентации новой ливреи глава команды Йост Капито пояснил, что цели срочно найти титульного спонсора перед командой сейчас и не стоит.
«Мы не занимаемся активным поиском титульного спонсора, – сказал Капито. – Нам сейчас важнее перезапустить наш собственный бренд. Сейчас у нас есть очень строгое понимание того, как должен развиваться наш собственный бренд, и не каждый титульный спонсор с этим согласуется.
Наши владельцы предоставляют нам возможность не гоняться за титульными спонсорами. Мы можем позволить себе отказать тем, кто нам не подходит.
Даже с Duracell мы договорились не сразу. Мы провели долгие переговоры и заключили хорошую сделку. И это показывает, что глобальные бренды верят не только в Формулу 1, но и в Williams. Правда, тут сыграла свою роль и популярность сериала от Netflix про Формулу 1 в США.
Мы открыты для глобальных брендов. Но нам нужен кто-то, кто верит в нашу способность подняться в Кубке конструкторов. И нами уже многие интересуются».
Технический анализ: Что мы увидели в Alfa Romeo C42
Латифи нанял охрану после Гран При Абу-Даби