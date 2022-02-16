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Формула 1 / Презентация Williams Новости

Williams: Мы готовы отказывать титульным спонсорам

По словам руководителя команды, поиск титульного спонсора не является первоочередной задачей

Williams: Мы готовы отказывать титульным спонсорам
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, Редактор
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На днях команда Williams представила нового спонсора, производителя элементов питания Duracell. Однако это не титульный спонсор, а лишь один из многих.

При этом титульного спонсора у команды нет с середины 2020 года, когда контракт досрочно разорвала компания ROKiT. На презентации новой ливреи глава команды Йост Капито пояснил, что цели срочно найти титульного спонсора перед командой сейчас и не стоит.

«Мы не занимаемся активным поиском титульного спонсора, – сказал Капито. – Нам сейчас важнее перезапустить наш собственный бренд. Сейчас у нас есть очень строгое понимание того, как должен развиваться наш собственный бренд, и не каждый титульный спонсор с этим согласуется.

Наши владельцы предоставляют нам возможность не гоняться за титульными спонсорами. Мы можем позволить себе отказать тем, кто нам не подходит.

Даже с Duracell мы договорились не сразу. Мы провели долгие переговоры и заключили хорошую сделку. И это показывает, что глобальные бренды верят не только в Формулу 1, но и в Williams. Правда, тут сыграла свою роль и популярность сериала от Netflix про Формулу 1 в США.

Мы открыты для глобальных брендов. Но нам нужен кто-то, кто верит в нашу способность подняться в Кубке конструкторов. И нами уже многие интересуются».

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