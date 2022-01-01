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Формула 1 Новости

Williams: Латифи во время гонок нужно меньше думать

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам инженера команды, склонность к анализу мешает Николя в полной мере реализовать свои врожденные способности

Williams: Латифи во время гонок нужно меньше думать

В 2021-м Николя Латифи заработал свои первые очки на этапах в Венгрии и Бельгии. Однако по ходу сезона были и разочарования – поскольку у канадца не получалось преобразовать неплохой темп в хороший итоговый результат.

Глава департамента разработки болида Williams Дэйв Робсон признал, что Латифи в минувшем сезоне не хватало стабильности, но у менеджера нет сомнений в способностях пилота. Робсон считает, что Николя нужно больше доверять своему природному таланту и перестать чрезмерно активно анализировать происходящее.

«Думаю, в этом году было больше взлетов и падений, чем мы надеялись видеть, – отметил Робсон. – И хотя существовала разница между квалификационной и гоночной скоростью, это не мешало Николя показать свой талант и понимание возникающих проблем. Очевидно, в следующем году все как бы обнулится. Автомобили и напарник будут совершенно другими, поэтому я думаю, что у него будет возможность по-настоящему блеснуть. Еще есть шанс, что он может это сделать.

Возможно, ему нужно немного больше доверять своим инстинктам. Ибо он всегда слишком много думает о происходящем во время заезда. Николя слишком умен, чтобы просто ехать по трассе, руководствуясь инстинктами. Но самое главное, что у него есть эти инстинкты».

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