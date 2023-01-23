Предыдущая / Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году Следующая / FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок
Формула 1 Новость

Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год

Как рассказали в команде, американец не должен был так быстро попасть в Ф1, но заставил изменить собственную программу

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Логан Сарджент станет в Формулы 1 первым представителем США после Алекса России в 2014 году. Он обеспечил себе Суперлицензию, став лучшим дебютантом в Формуле 2 и закончив этот чемпионат на третьей позиции. 

Слухи о возможности его перехода в Williams появились еще летом, когда гонщик одержал уверенную победу в Сильверстоуне. Как рассказал спортивный директор команды из Гроу Свен Сметс, первоначальная программа подготовки пилота к Ф1 была рассчитана на два года. 

«У нас был двухлетний план, – объяснил он Motorsport.com. – Но когда сезон стартовал, то довольно быстро, после Сильверстоуна и нескольких следующих гонок, мы начали видеть потенциал, который, возможно, и не требовал двух лет в Ф2.  

Мы не говорили ему, что он непременно должен закончить сезон первым или вторым. Вместо этого мы следили за его прогрессом. Мы видели, какая у него хорошая чистая скорость на одном круге, и как быстро он взрослеет.  

Также важно отметить изменения в его работе на симуляторе, в физических упражнениях, в работе с медиа. Все развивалось в одном направлении, и к лету стало ясно, что он превратился в серьезного кандидата».  

Изначально в Williams нацеливались на сотрудничество с Оскаром Пиастри по протекции Alpine. Однако затем McLaren в суде доказала свои права на гонщика. Это ощутимо повысило шансы Сарджента. 

Теперь, по словам Сметса, оценивать выступления Логана будут прежде всего в сравнении с его опытным напарником Алексом Элбоном. 

«Если машина будет такой, как мы рассчитываем, то первоочередной задачей для него станет соперничество с напарником, – объяснил спортивный директор. – Если при этом получится сражаться за очки – еще лучше.

Конечно, [на первом Гран При сезона] в Бахрейне мы не станем говорить ему: "Ты должен непременно обогнать Алекса". Это было бы нечестно.  

Нет, его цель в том, чтобы прогрессировать, учиться и готовиться к  серьезной борьбе в 2024-м».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году

FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок
Люк Смит Больше от
Люк Смит
В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды

В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды

Гран При Саудовской Аравии
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды

Чедвик сохранит поддержку Williams на 2023 год, но выступать будет в Америке

Чедвик сохранит поддержку Williams на 2023 год, но выступать будет в Америке

Формула 1

Чедвик сохранит поддержку Williams на 2023 год, но выступать будет в Америке Чедвик сохранит поддержку Williams на 2023 год, но выступать будет в Америке

Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes

Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes

Формула 1

Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes

Логан Сарджент Больше от
Логан Сарджент
Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный

Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный

Формула 1

Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный

Картинка сложилась. Пелотон Ф1 2023 года в фотографиях

Картинка сложилась. Пелотон Ф1 2023 года в фотографиях

Формула 1

Картинка сложилась. Пелотон Ф1 2023 года в фотографиях Картинка сложилась. Пелотон Ф1 2023 года в фотографиях

Williams официально назвала Сарджента своим пилотом на 2023 год

Williams официально назвала Сарджента своим пилотом на 2023 год

Формула 1

Williams официально назвала Сарджента своим пилотом на 2023 год Williams официально назвала Сарджента своим пилотом на 2023 год

Williams Больше от
Williams
Мнение: что станет самым важным для Воулза в Williams

Мнение: что станет самым важным для Воулза в Williams

Формула 1

Мнение: что станет самым важным для Воулза в Williams Мнение: что станет самым важным для Воулза в Williams

Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche

Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche

Формула 1

Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Прайм
Прайм
Формула 1
Гран При Бразилии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок

FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок

Формула 1

FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок

Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год

Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год

Формула 1

Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год

Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году

Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году

Формула 1

Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году

Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон

Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон

Формула 2

Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.