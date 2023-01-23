Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год
Как рассказали в команде, американец не должен был так быстро попасть в Ф1, но заставил изменить собственную программу
Логан Сарджент станет в Формулы 1 первым представителем США после Алекса России в 2014 году. Он обеспечил себе Суперлицензию, став лучшим дебютантом в Формуле 2 и закончив этот чемпионат на третьей позиции.
Слухи о возможности его перехода в Williams появились еще летом, когда гонщик одержал уверенную победу в Сильверстоуне. Как рассказал спортивный директор команды из Гроу Свен Сметс, первоначальная программа подготовки пилота к Ф1 была рассчитана на два года.
«У нас был двухлетний план, – объяснил он Motorsport.com. – Но когда сезон стартовал, то довольно быстро, после Сильверстоуна и нескольких следующих гонок, мы начали видеть потенциал, который, возможно, и не требовал двух лет в Ф2.
Мы не говорили ему, что он непременно должен закончить сезон первым или вторым. Вместо этого мы следили за его прогрессом. Мы видели, какая у него хорошая чистая скорость на одном круге, и как быстро он взрослеет.
Также важно отметить изменения в его работе на симуляторе, в физических упражнениях, в работе с медиа. Все развивалось в одном направлении, и к лету стало ясно, что он превратился в серьезного кандидата».
Изначально в Williams нацеливались на сотрудничество с Оскаром Пиастри по протекции Alpine. Однако затем McLaren в суде доказала свои права на гонщика. Это ощутимо повысило шансы Сарджента.
Теперь, по словам Сметса, оценивать выступления Логана будут прежде всего в сравнении с его опытным напарником Алексом Элбоном.
«Если машина будет такой, как мы рассчитываем, то первоочередной задачей для него станет соперничество с напарником, – объяснил спортивный директор. – Если при этом получится сражаться за очки – еще лучше.
Конечно, [на первом Гран При сезона] в Бахрейне мы не станем говорить ему: "Ты должен непременно обогнать Алекса". Это было бы нечестно.
Нет, его цель в том, чтобы прогрессировать, учиться и готовиться к серьезной борьбе в 2024-м».
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