«Williams и McLaren смотрят в дуло пистолета». Уэббер о кризисе в Ф1

Финансовый кризис из-за коронавируса вынудил Формулу 1 пойти на новые решения, включая понижения потолка бюджетов начиная с 2021 года. Однако тяжелая ситуация в мире все еще угрожает некоторым командам. По мнению экс-пилота Ф1, сильнее всего могут пострадать независимые участники чемпионата.

«Независимые команды смотрят в дуло пистолета, – сказал Уэббер в подкасте At The Controls. – И если до коронавируса вы были под угрозой развала, то теперь все гораздо страшнее в плане работы с коммерческими партнерами, ежедневной работы команды. Проблемы могут очень быстро настичь вас».

Одной из наиболее уязвимых к кризису команд Уэббер назвал Williams. Недавно она объявила о поиске новых инвесторов или даже владельцев. Уэббер это решение считает правильным: «Хорошо, что Williams наконец-то приняла это решение... Они не выбросили белый флаг, но сказали, что могут сломаться, и потому им нужны инвестиции извне, маленькие или большие.

Ни что не длится вечно. Ни в одном виде спорта, ни в одной команде Ф1. Мы всегда видим перемены. Williams! Какой бренд! У Фрэнка невероятное наследие. Надеюсь, они еще поборются».

В один ряд с Williams Уэббер поставил McLaren. Эта команда недавно провела сокращения и даже отказалась от частных тестов перед стартом сезона из-за нехватки средств.

«Еще есть McLaren. Осталась всего пара независимых команд. Остальные связаны сестринскими отношениями, либо в плане техники, либо в плане инвестиций, и голосуют одинаково при принятии решений.

Williams и McLaren во многом независимы, они не связаны ни с какими партнерами».