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Формула 1 / Новость

Williams готова спасти компания, устроившая скандал с Haas

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Williams готова спасти компания, устроившая скандал с Haas
Автор:
, редактор
1 июн. 2020 г., 08:03

Rich Energy и Уильям Стори возвращаются в Формулу 1?

На прошлой неделе стало известно, что Williams готова продать часть акций или даже контрольный пакет ради спасения команды Формулы 1. Команда Фрэнка Уильямса также расторгла контракт с титульным спонсором, намекая на скорый переход к новым владельцам. 

Такой инфоповод не упустили британские производители энергетиков из Rich Energy. Компания стала известна в Формуле 1, когда в прошлом году расторгла спонсорский контракт с Haas, не проработав с ней и сезона. Бос Rich Energy Уильям Стори отметился рядом скандальных высказываний в адрес американской команды. Теперь Стори уверяет, что Williams тоже хочет с ним работать.

По словам Стори, Williams даже показывала компании, как выглядела бы ливрея машины с ее логотипом.

«Они предлагали нам ливрею 18 месяцев назад, – написал Стори в твиттере. – По-моему, кроме девятизначных инвестиций им нужны новая бизнес-модель и новое руководство. Тогда они смогут использовать свое наследие и пережить то возрождение, которого заслуживают».

 

Факт предложенной Williams спонсорской ливреи также подтвердили в твиттере Rich Energy. Ранее команда сообщила, что после разрыва контракта с ROKiT изменит свою ливрею на 2020 год.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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