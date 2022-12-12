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Формула 1 Новость

Williams F1 объявила об отставке своего босса Капито

Команду из Гроу внезапно покинули ее глава и технический директор Франсуа Ксавье-Демезон

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Williams F1 объявила об отставке своего босса Капито
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Официальное заявление прозвучало в понедельник вечером. В нем говорится, что генеральный директор Йост Капито прекращает работу в коллективе. 

Бывший глава VW Motorsport возглавил Williams в конце 2020-го – вскоре после того, как фонд Dorilton Capital выкупил команду у семьи ее основателя Фрэнка Уильямса.

Под руководством Капито Williams продемонстрировала заметный прогресс, избавилась от ярлыка главного аутсайдера и стала зарабатывать очки. Однако сезон-2022 она все же завершила на десятой и последней позиции в Кубке конструкторов.

Вместе с руководителем команды из Гроу ушел и приглашенный им весной 2021-го технический директор Франсуа Ксавье-Демезон.

Имя того, кто теперь займет освободившиеся должности, команда пообещала назвать позже. 

Отставка в Williams стала уже второй за последний месяц. Ранее Ferrari сообщила об увольнении своего руководителя Маттиа Бинотто. 

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