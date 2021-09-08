Williams: Элбон и де Врис? У нас больше вариантов

Вчера было объявлено о переходе Джорджа Расселла в Mercedes с 2022 года. Таким образом, на следующий сезон образовалось свободное место в Williams.

Одним из главных кандидатов на него считается бывший пилот Red Bull Алекс Элбон. Но руководитель Williams Йост Капито уверяет, что одним им список команды не ограничивается.

«У нас есть несколько вариантов и мы объявим свое решение позже, – сказал Капито. – Какие-то команды могут принять решение раньше нас. Алекс не единственный наш кандидат.

Нанять пилота с опытом в Ф1 это хорошо. С другой стороны, машина будет совершенно другой и все будут изучать это поколение болидов. Поэтому мы можем нанять новичка. Мы как будто в новой категории будем выступать, разрывы станут меньше. А значит, можно продвинуть новичка в Ф1 с минимальным риском».

Среди новичков главным претендентом на место в Williams называют Ника де Вриса, но по словам Капито, им список также не ограничен: «У нас есть и другие кандидаты, их больше двух».