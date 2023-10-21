Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине
Макс не без труда переиграл соперников в квалификации спринта Гран При США, а в главной гонке и вовсе будет стартовать шестым. Но судить по этим результатам о форме Red Bull в этот уик-энд не стоит, уверен Джонатан Нобл
Результаты субботней сессии на «трассе Америк» говорят сами за себя. Четверка быстрейших пилотов из четырех разных команд уместилась в одну десятую секунды. Макс Ферстаппен стал сильнейшим, но назвать его преимущество убедительным язык как-то не поворачивается.
Однако на круге возвращения на пит-лейн после завоеванного поула голландец произнес по радио очень примечательные слова. Он сказал: «Не так плохо, учитывая наши сложности».
Позже гонщик объяснил в телеинтервью, что его решающая попытка оказалась не самой лучшей: «Думаю, круг вышел не слишком удачным. Впрочем, я все равно на поуле. Это значит, что машина работает хорошо».
Как удалось выяснить чуть позже, преимущество Макса над преследователями могло получиться куда более значительным. Но силовая установка на его машине по ходу сессии не обеспечивала необходимой приемистости.
Причина крылась в том, что выбранная для нее картография оказалась не самой оптимальной.
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Кроме того, в бак RB19 заправили несколько больше топлива, чем требовалось для одной быстрой попытки.
Даже консервативная оценка показывает, что из-за этих факторов Макс потерял как минимум две десятых секунды. И тогда картина выглядела бы уже совершенно иначе.
В интервью Sky Sports после окончания заездов глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что к гонке машине Ферстаппена должны добавить скорости.
«Некоторые моменты по части электричества нужно подчистить, – объяснил он. – Они касаются приемистости мотора. Макс просил кое-что подрегулировать к гонкам».
В пятничной квалификации у нас тоже не было возможности оценить силу Макса. Тот круг, что ему в итоге аннулировали за нарушение пределов трассы, начался с потери времени из-за блокировки колес на торможении перед первым поворотом.
Анализ данных позволяет говорить, что без этого преимущество Макса над Леклером составило бы весомые 0,291 секунды.
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Хорнер объяснил: «Важно помнить, что вчера Макс потерял в первом повороте две десятых. Это очень много.
Если посмотреть на его скорость в 19-м повороте, то она была на 5-6 км/ч выше, чем у всех остальных. Солидный запас, но он ведь гнался за поулом – и в тот момент уже имел преимущество [над Леклером]. И будь белая линяя чуточку шире, удержал бы его до финиша».
Спринт Гран При США стартует в 1:00 по московскому времени в ночь с субботы на воскресенье.
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