FIA стала жестче проверять машины Ф1. В чем причина?

В Бахрейне FIA вышла на новый этап войны с нарушениями технического регламента. Теперь после каждой гонки федерация будет случайным образом выбирать одну машину и подвергать ее глубокой проверке, сконцентрированной на определенных частях.

Спортивный регламент гласит, что все участники должны гарантировать соответствие своих машин правилам в каждой сессии Гран При, а предоставление машины на проверку уже считается непрямым заявлением об этом соответствии.

Машины не станут детально проверять на каждом этапе. Например, после финиша в Бахрейне все болиды были взвешены, а также прошли проверку параметров работы силовых установок. Но только Red Bull Серхио Переса и AlphaTauri Юки Цуноды отправились на расширенную проверку различных измерений. Вдобавок, девять машин проверили на потребление масла, а из Mercedes Льюиса Хэмилтона и Red Bull Макса Ферстаппена образцы масла взяли на пробу. У Хэмилтона взяли еще и пробу топлива.

Но раньше мы не видели, чтобы после гонки эксперты FIA без особых причин забирались внутрь машины и демонтировали отдельные ее детали для более глубокого изучения. Изменение в подходе федерации к проверкам столь значительно, что она даже разослала командам отдельную техническую директиву, а остальным объяснила правила через заявление стюардов Гран При Бахрейна.

Механики Ferrari в боксах Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

«Причина в том, что машины становятся все сложнее и сложнее, их очень сложно разбирать, – сказал глава формульного департамента FIA Николас Томбасис. – К тому же, по ходу Гран При очень мало, а то и почти нет возможностей вдаваться в детали.

Все команды настороженно относятся к конкурентам и думают, что другие команды делают что-то не по правилам. И я уверен, что иногда что-то остается нами незамеченным.

Сейчас у нас нет никаких подозрений, но мы думаем, что проверять машины тщательнее станет хорошим решением».

Для этого FIA даже добавила в свой состав на Гран При трех сотрудников. А командам приходится всегда иметь дежурных инженеров, способных ответить на любые вопросы инспекторов.

«В воскресенье после гонки у них есть и помощь с базы, если она необходима, – сказал Томбасис. – Мы не хотим ответов вроде: "Джон уехал на шашлыки, у нас нет свободного сотрудника". Мы хотим, чтобы сотрудник был.

Мы надеемся никогда не найти никаких нарушений, мы же не хотим, чтобы кто-то жульничал. Но при малейшей вероятности того, что кто-то жульничает, мы хотим, чтобы при проверке команда могла ответить, сделана ее вторая машина так же, или нет.

Если у нас есть подозрения относительно одной машины, мы можем проверить и другую. Случайная проверка означает, что мы можем проверить любую машину в любое время. А значит, если кто-то хочет схитрить, ему стоит подумать дважды".

Однако с чем новые правила не помогут, так это с причиной главного прошлогоднего скандала – дизайном тормозных воздуховодов Racing Point:

Механик работает над машиной Валттери Боттаса, Mercedes-AMG F1 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

«Копирование [чужих деталей] мы проверяем в ходе другой процедуры. Несколько проверок в этом году уже было, но они проходят иначе. Там мы больше используем компьютеры и прочее. Это не то, что мы делаем после гонки», – пояснил Томбасис.

Как проходит проверка?

Номер машины для проверки, по сути, тянут по жребию. Болид проходит техническую проверку и возвращается в боксы.

«Обычно мы выбираем машину сразу после финиша и сообщает командам, – пояснил Томбасис. – Машину грузят на платформу, взвешивают, проводят обычные проверки и сразу возвращают в боксы.

Там уже ждут два-три человека из FIA, которые начинают проверку. К ним присоединяются сотрудники, которые проводят обычные проверки после финиша. В начале там два-три человека, в конце пять-шесть».

При этом разбирают машину не сотрудники FIA, а механики команды.

«Мы же не знаем, как что делать, – отметил Томбасис. – У нас в команде как минимум пара бывших механиков, но машины сейчас так отличаются друг от друга, нельзя просто взять и начать разбирать болид».

Что именно нужно проверить, инспекторы FIA знают заранее: «Мы делим машину примерно на 20 макрозон, и выбираем две-три из них для тщательной проверки. Число зон может вырасти, когда мы освоимся и будем уверены, что справляемся».

Вопрос нехватки времени возникает неизбежно. На выездных гонках машины и экипировку пакуют для перевозки уже в воскресенье вечером. В Европе тоже всегда возникает спешка с погрузкой техники. Но теперь командам придется ждать, пока FIA закончит свою проверку.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M Фото: Charles Coates / Motorsport Images

«У нас нет ограничения по времени, – отметил Томбасис. – Если какой-то момент покажется нам особенно проблемным, то команде придется ждать, пока мы не закончим.

Понятно, что мы постараемся действовать в рамках разумного. Мы не хотим никого расстраивать, заставляя пропускать рейс. Если какая-то проверка окажется уж слишком сложной, мы можем запаковать и опечатать деталь, чтобы проверить позже.

Мы не ставили себе временных ограничений, но стараемся быть разумными и не нарушать ничье расписание».

Любопытно, что хотя проверки нацелены на гарантию соответствия машины правилам, они также дают FIA ценную информацию, чтобы следить за соблюдением потолка расходов.

«Мы бы все проверяли и без потолка расходов, но теперь мы тщательнее записываем все детали болидов. Команды обязаны декларировать в бюджете все, что они используют. Понятно, что машина может состоять из 15 тысяч деталей, а 15 тысяч деталей мы проверить не можем. Но мы можем взять 50 случайных компонентов и проверить их наличие в декларации. Это заставит команды работать честно».

В Бахрейне для проверки выбрали Mercedes Валттери Боттаса. Внимание инспекторов было сосредоточено на подвеске. При этом, ту же машину могут так же случайно выбрать для проверки и на следующем Гран При. А при необходимости, могут проверить и две машины одной команды.

«Мы будем делать это на каждом этапе, – сказал Томбасис. – Не могу заверить, что не будет какого-то этапа, где нас отвлечет что-то более важное. Мы не обязаны проводить такую проверку, но хотим это делать.

Когда мы обвыкнемся, можем выбирать и две машины за этап. Или, если какая-то машина за 15 гонок так и не попадет на проверку, мы можем сами добавить ее в список. Или если у нас возникнут подозрения.

Но мы хотим сохранить элемент случайности, при котором любую машину могут проверить в любой момент. Теоретически, одна и та же машина может попасть на проверку хоть пять раз».