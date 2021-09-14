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Формула 1 / Гран При Италии Избранное

Новая фабрика Aston Martin станет «базой McLaren наоборот»

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Лоуренс Стролл дал старт грандиозному строительству стоимостью £200 млн и объяснил, что его задумка радикально отличается от Технологического центра в Уокинге

Новая фабрика Aston Martin станет «базой McLaren наоборот»

После двухлетней задержки, вызванной вирусной пандемией, Aston Martin начала возведение своей новой гоночной базы, которая должна помочь в реализации амбициозных целей – в течение ближайших пяти лет завоевать чемпионский титул. 

Сейчас AMR базируется в Сильверстоуне – на территории, которую в свое время приобрел еще Эдди Джордан, когда его команда в 1991 году дебютировала в Формуле 1. С тех пор она сменила нескольких хозяев, побывав Midland, Spyker и Force India, а с нынешнего сезона сменив имя на Aston Martin.

Спустя три десятилетия старая база перестала отвечать современным запросам, потому владелец AMR Лоуренс Стролл выкупил участок в 3,7 гектара по соседству, где и началось возведение новой базы. 

Она будет включать фабрику команды, аэродинамическую трубу, офисы, аудитории, музей и другие помещения. 

Стоимость проекта оценивается в 150-200 млн фунтов, а завершить работы рассчитывают к концу 2022 или в начале 2023 года.

Новая база Aston Martin станет первым полностью новым проектом для команд Ф1 после 2004 года, когда в Уокинге был открыт Технологический центр McLaren, спроектированный знаменитым архитектором Норманом Фостером. 

Примечательно, что в Aston Martin тот опыт сочли неудачным, так как главным для Рона Денниса был внешний образ базы McLaren, а не ее функциональность. Сейчас Технологический центр порой критикуют за излишне стерильную внутреннюю атмосферу и трудности с адаптацией здания под быстро меняющиеся запросы Формулы 1. 

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Стролл настаивает, что в его проекте важен будет не внешний облик, который сделан утилитарным, а максимальное удобство для тех, кто работает внутри. Это коснется коммуникации между сотрудниками – в Aston Martin рассчитывают, что в ближайшие годы их количество достигнет тысячи.

На медиа-конференции канадский предприниматель сказал: «Мы действуем прямо противоположно тому, как поступили Рон Деннис с Норманом Фостером в Технологическом центре.

Это бизнес, это фабрика, это маленький городок, который должен отвечать своим задачам, сохраняя при этом наши ДНК, культуру и историю.

Его задача в том, чтобы обеспечивать эффективность и оперативность. И чтобы все сидели рядом под одной крышей.

Это особенно полезно с учетом новых финансовых лимитов, а также с учетом нашего видения будущего спорта. 

Здесь у нас при необходимости есть возможность как расшириться, так и ужаться. Это не потребует перестройки зданий, люди просто окажутся ближе друг к другу. Такой подход полностью отражает наши взгляды, культуру и ДНК».

Он добавил: «С нашей нынешней базой сложно было рассчитывать на прогресс. Прямо сейчас мы добавляем там офисы, возводим вспомогательные здания, чтобы разместить постоянно прибывающих сотрудников. 

Коммуникации там тоже не на лучшем уровне, так как все разбросаны по разным углам. Решить этот вопрос – одна из самых насущных задач. Теперь мы можем продолжать рост, который был бы невозможен без новой фабрики».

Также Стролл-старший подтвердил, что рассматривает Формулу 1 в качестве источника долгосрочных инвестиций.

«Не буду ничего говорит о тех, кто был [владельцем команды] до меня, – объяснил Лоуренс. – Ни у кого из них не было ни моей истории в гонках, ни моих успехов.  

Но для меня это прежде всего страсть. И хорошая бизнес-возможность. Я рассматриваю Ф1 с деловой точки зрения, и у каждой команды здесь есть своя стоимость, которая может существенно измениться в ближайшие годы. 

Это работает точно так же, как и с любым спортивным активом. Посмотрите на чемпионат [по американскому футболу] NFL. Десять лет назад команды там стоили по миллиарду долларов, сейчас для покупки вам нужно минимум 4-5 млрд. И у меня тоже долгосрочные планы.

Сам я еще достаточно молод, потому верю, что впереди у меня много времени. Я сделал все эти инвестиции совсем не для того, чтобы потерять их».

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Отмар Сафнауэр, руководитель команды и генеральный директор, Aston Martin F1, Энтони Бэмфорд, глава JCB, Лоуренс Стролл, владелец Aston Martin F1
Отмар Сафнауэр, руководитель команды и генеральный директор, Aston Martin F1, Энтони Бэмфорд, глава JCB, Лоуренс Стролл, владелец Aston Martin F1
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Новая база Aston Martin F1
Новая база Aston Martin F1
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Фотограф: Aston Martin Racing

Новая база Aston Martin F1
Новая база Aston Martin F1
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Фотограф: Aston Martin Racing

Новая база Aston Martin F1
Новая база Aston Martin F1
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Фотограф: Aston Martin Racing

Новая база Aston Martin F1
Новая база Aston Martin F1
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Фотограф: Aston Martin Racing

Новая база Aston Martin F1
Новая база Aston Martin F1
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Фотограф: Aston Martin Racing

Новая база Aston Martin F1
Новая база Aston Martin F1
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Фотограф: Aston Martin Racing

Новая база Aston Martin F1
Новая база Aston Martin F1
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Фотограф: Aston Martin Racing

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