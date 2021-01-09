Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1

На этой неделе Motorsport.com узнал потрясающую новость: глава Suzuki в MotoGP Давида Бривио покинул команду после победы в чемпионате, чтобы возглавить бывшую Renault, а ныне Alpine в Формуле 1.

Это стало совершенно неожиданным шагом, решение о котором было принято совсем недавно. Suzuki объявила об уходе Бривио в четверг утром, и хотя со стороны Renault новостей пока не поступило, итальянец явно должен стать главой Alpine F1. Такое назначение неизменно вызвало вопросы у людей, незнакомых с положением дел в MotoGP. Но шум вокруг Бривио возник совсем неспроста.