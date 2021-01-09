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Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1

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Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1
Автор:
Перевод: Иван Матушкин, редактор

Рассматриваем сильные стороны почти назначенного босса Alpine в Ф1

На этой неделе Motorsport.com узнал потрясающую новость: глава Suzuki в MotoGP Давида Бривио покинул команду после победы в чемпионате, чтобы возглавить бывшую Renault, а ныне Alpine в Формуле 1.

Это стало совершенно неожиданным шагом, решение о котором было принято совсем недавно. Suzuki объявила об уходе Бривио в четверг утром, и хотя со стороны Renault новостей пока не поступило, итальянец явно должен стать главой Alpine F1. Такое назначение неизменно вызвало вопросы у людей, незнакомых с положением дел в MotoGP. Но шум вокруг Бривио возник совсем неспроста. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Команды Renault F1 Team
Автор Льюис Дункан

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