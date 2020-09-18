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Формула 1 / Новость

Анализ: Mercedes все-таки продадут главе Ineos?

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Анализ: Mercedes все-таки продадут главе Ineos?
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Имя сэра Джима Рэтклиффа не слишком известно гоночным болельщикам. Между тем, именно он может стать новым владельцем сильнейшей команды Ф1. Адам Купер рассказал об этом незаурядном человеке и его планах

Кто такой Джим Рэтклифф?

Выходец из самой обычной семьи провинциального Ланкашира, 67-летний предприниматель получил образование инженера-химика в университете Бирмингема и по сей день ведет дела в этой отрасли. Позже он прокачал навыки менеджмента в Лондонской бизнес-школе. 

В 1998-м Рэтклифф основал компанию Ineos, которая стала быстро расширяться, поглощая конкурентов. Одной из важных сделок стал выкуп бывших активов BP.

Каков объем бизнеса Рэтклиффа?

Ему принадлежат 60% акций Ineos, Джим занимает посты председателя совета директоров и генерального директора компании. В общей сложности у него в подчинении находятся 22 тысячи сотрудников. 

В 2017 году в структуре Ineos произошли качественные перемены: инвестировав 1 миллиард фунтов, компания создала собственное автомобильное подразделение для выпуска полноприводной модели Grenadier на узлах Land Rover Defender. Кроме того, Рэтклиффу принадлежит бренд одежды для мотоциклистов Belstaff.

За что его удостоили рыцарского звания?

Сэром британец стал в 2018 году – в числе посвященных в рыцари по случаю дня рождения Елизаветы II. Такой чести он удостоился за достижения в бизнесе и инвестициях. А всего несколькими неделями раньше газета Sunday Times назвала Рэтклиффа богатейшим гражданином страны с состоянием в 21 млрд фунтов.

При этом были те, кто критиковал Джима за смену юрисдикции и переезд в Монако ради сокращения налоговых выплат. 

Логотипы Ineos на кузовных панелях Mercedes F1 W11

Логотипы Ineos на кузовных панелях Mercedes F1 W11

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Как Ineos связана со спортом?

В апреле 2018 года Рэтклифф дал старт проекту INEOS Team UK, поставив целью выиграть регату на Кубок Америки в 2021 году.

Команда была создана совместно с сэром Беном Эйнсли, самым успешным яхсменом в истории Олимпиад. Техническую поддержку ей оказывали Эдриан Ньюи и компания Red Bull Technology, а руководителем стал бывший босс McLaren Мартин Уитмарш. 

В начале 2019-го было объявлено о спонсорстве успешной велогоночной команды Team Sky, которая семь раз выигрывала «Тур де Франс». Вскоре коллектив был переименован в Team INEOS, а в 2020 году стал называться INEOS Grenadiers для популяризации уже упомянутых внедорожников.

Рэтклифф также проявил интерес к футболу, оказав поддержку швейцарской «Лозанне» и французской «Ницце». Кроме того, в какой-то момент говорили о его желании инвестировать в «Челси». Наконец, логотипы Ineos можно было увидеть на форме кенийского марафонца Элиуда Кипчоге

Как возникли связи Рэдклиффа и его компании с Mercedes F1?

Бизнесмен приехал на один из Гран При в качестве гостя другого спонсора. Там у него состоялся небольшой разговор с Тото Вольфом – этого хватило, чтобы оба быстро убедились в схожести взглядов. После этого до сделки было рукой подать. 

В декабре 2019-го было объявлено о создании нового подразделения Mercedes-Benz Advanced Science. Вообще говоря, это было сделано для того, чтобы вывести существенную часть сотрудников и ресурсов из-под новых бюджетных ограничений Ф1. Однако одновременно эта структура должна была помогать яхтенной и велосипедной программам Ineos.

Спустя еще пару месяцев Ineos и Mercedes анонсировали пятилетнее спонсорское соглашение.

Действительно ли Рэтклифф хочет выкупить Mercedes F1?

В спорте Джим покупает тех, кто успешен и твердо стоит на ногах – собственно говоря, так же он поступает и с любыми другими активами в бизнесе. Покупка всегда осуществляется через сделку поглощения с последующим переходом на собственный стиль менеджмента. 

Сейчас у Рэтклиффа, нет сомнений, существует интерес к Ф1 – точнее, к выкупу доли в ее сильнейшей команде. Собственно, именно по этой причине он и ведет дела именно с ней. 

Учитывая автомобильный бизнес Ineos, партнерство с брендом Mercedes в целом выглядит максимально логичным – хотя первые образцы Grenadier и оснащались моторами BMW.

Но Ineos уже показала интерес к штутгартской компании, для начала выкупив у нее французский завод Smart в Амбаше для производства своих внедорожников.

Какую долю в Mercedes F1 реально заполучить Ineos?

Сейчас 60% акций команды принадлежат концерну Daimler AG, еще 30% – лично Тото Вольфу, владельцем оставшихся 10% до недавнего времени был Ники Лауда. Такая структура сформировалась вскоре после введения Вольфа в совет директоров и более не менялась.

Пакет Лауды после его смерти оказался в подвешенном состоянии, и с их выкупа Ineos проще всего начать, если Рэтклифф решит-таки перейти к действию.

Собираются ли в Mercedes сохранять присутствие в Ф1?

Это, на самом деле, и есть главный вопрос. Марка доминирует в чемпионате с 2014 года – нет сомнений, что и в нынешнем сезоне ей достанутся оба титула. 

Автопроизводители, как мы знаем, имеют привычку регулярно подвергать ревизии собственные гоночные программы. И даже самые громкие успехи на трассах никому ничего не гарантируют на будущее. 

В то же время, подпись под Договором Согласия накладывает на команду обязательство выступать в чемпионате – но совсем не обязательно с одним и тем же собственником. 

Сейчас для Daimler AG выступления в ф1 не являются большой финансовой ношей: призовые и спонсорские деньги заметно снизили бюджетную нагрузку. И это еще без учета поступлений от моторостроительного отделения HPP.

Введение с 2021 года бюджетного лимита даже на фоне снижения доходов  (из-за перераспределения призовых) приведет к сокращению трат и потенциально может даже сделать команду прибыльной. 

Потому выглядит маловероятным, что после стольких лет серьезных инвестиций Mercedes захочет именно сейчас продать команду. 

Так что в обозримой перспективе 10% акций Лауды – это все, на что смогут претендовать Ineos и ее босс.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Адам Купер

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