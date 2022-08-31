Когда Ферстаппен может выиграть титул 2022 года?
Почти никто уже не сомневается в том, что в этом сезоне Ферстаппен станет двукратным чемпионом мира. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдеь.
В начале сезона 2022 года казалось, что команды Ferrari и Red Bull примерно равны. Более того, Скудерия выглядела даже сильнее, о чем свидетельсвуют результаты квалификаций, которые пока складываются в ее пользу.
К тому же именно Red Bull первой столкнулась с отказами техники... правда, вскоре те же неприятности начали происходить и с Red Bull.
И вот, после Гран При Бельгии Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате с отрывом в 93 очка от своего напарника Серхио Переса и в 98 очков от лучшего из гонщиков Ferrari Шарля Леклера. При таком темпе он почти наверняка выиграет титул до последнего Гран При. Но насколько раньше?
Фото: Red Bull Content Pool
Самый оптимистичный для Макса сценарий предусматривает для него победы во свех ближайших гонках и сходы Леклера и Переса, ну или как минимум их финиши вне очковой зоны. При таком невероятном развитии событий голландец станет чемпионом уже после Гран При Сингапура.
Сценарий №1: Ферстаппен побеждает, соперники сходят
|Ситуация после Гран При
|Бельгии
|Голландии
|Италии
|Сингапура
|Японии
|США
|Мексики
|Бразилии
|Абу-Даби
|Оставшиеся доступные очки
|216
|190
|164
|138
|112
|86
|60
|26
|Очки Ферстаппена
|284
|310
|336
|362
|Отставание Переса
|93
|119
|145
|171
|Отставание Леклера
|98
|124
|150
|176
Подобный сценарий, однако, выглядит невероятным. Давайте рассмотрим тоже фантастическую ситуацию, в которую поверить, впрочем, чуть легче.
Допустим, в ближайших гонках Ферстаппен финиширует первым, Серхио Перес приходит вторым, а Шарль Леклер становится третьим.
|Ситуация после Гран При
|Бельгии
|Голландии
|Италии
|Сингапура
|Японии
|США
|Мексики
|Бразилии
|Абу-Даби
|Оставшиеся доступные очки
|216
|190
|164
|138
|112
|86
|60
|26
|Очки Ферстаппена
|284
|310
|336
|362
|388
|Отставание Переса
|93
|101
|109
|117
|125
|Отставание Леклера
|98
|109
|120
|131
|142
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Когда Ферстаппен может выиграть титул 2022 года?
Почти никто уже не сомневается в том, что в этом сезоне Ферстаппен станет двукратным чемпионом мира. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдеь.