Когда Ферстаппен может выиграть титул 2022 года?

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В начале сезона 2022 года казалось, что команды Ferrari и Red Bull примерно равны. Более того, Скудерия выглядела даже сильнее, о чем свидетельсвуют результаты квалификаций, которые пока складываются в ее пользу.

К тому же именно Red Bull первой столкнулась с отказами техники... правда, вскоре те же неприятности начали происходить и с Red Bull.

И вот, после Гран При Бельгии Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате с отрывом в 93 очка от своего напарника Серхио Переса и в 98 очков от лучшего из гонщиков Ferrari Шарля Леклера. При таком темпе он почти наверняка выиграет титул до последнего Гран При. Но насколько раньше?

Фото: Red Bull Content Pool

Самый оптимистичный для Макса сценарий предусматривает для него победы во свех ближайших гонках и сходы Леклера и Переса, ну или как минимум их финиши вне очковой зоны. При таком невероятном развитии событий голландец станет чемпионом уже после Гран При Сингапура.

Сценарий №1: Ферстаппен побеждает, соперники сходят

Ситуация после Гран При Бельгии Голландии Италии Сингапура Японии США Мексики Бразилии Абу-Даби Оставшиеся доступные очки 216 190 164 138 112 86 60 26 Очки Ферстаппена 284 310 336 362 Отставание Переса 93 119 145 171 Отставание Леклера 98 124 150 176

Подобный сценарий, однако, выглядит невероятным. Давайте рассмотрим тоже фантастическую ситуацию, в которую поверить, впрочем, чуть легче.

Допустим, в ближайших гонках Ферстаппен финиширует первым, Серхио Перес приходит вторым, а Шарль Леклер становится третьим.

Ситуация после Гран При Бельгии Голландии Италии Сингапура Японии США Мексики Бразилии Абу-Даби Оставшиеся доступные очки 216 190 164 138 112 86 60 26 Очки Ферстаппена 284 310 336 362 388 Отставание Переса 93 101 109 117 125 Отставание Леклера 98 109 120 131 142

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь