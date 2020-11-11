Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
29 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Поделились
Комментарии
Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд, технический эксперт
Перевод: Иван Матушкин, редактор

В следующем сезоне команды Формулы 1 будут использовать те же машины, что в нынешнем. Но это еще не значит, что все останется прежним

Если всмотреться в утвержденный FIA техрегламент на 2021 год, то можно увидеть, что в правила внесен ряд изменений, который доставит командам проблем. О некоторых – например об изменении конструкции днища ради сокращения прижимной силы – мы знаем давно, но другие интересные перемены подробно были описаны лишь теперь.

Давайте разберемся, что нас ждет.

Новое днище

Сравнение правил по днищам 2020-2021

Сравнение правил по днищам 2020-2021

Фото: Джорджо Пиола

Эти изменения призваны ответить на постоянный рост прижимной силы, которая вредит покрышкам. Учитывая, что Pirelli будет поставлять по сути те же шины, что и последние два годы, машины тоже было решено откатить немного назад. FIA и команды договорились, что прижимная сила будет сокращена примерно на 10%, что нейтрализует ее увеличение за последнее время.

Изначально планировалось сделать диагональную ложбину в днище перед задними колесами, что помешало бы командам влиять на воздушный поток за счет отверстий и мелких аэродинамических элементов в этой части днища. 

Однако собранные в начале сезона данные убедили руководителей серии, что этого не хватит для 10-процентного сокращения, так как в этом сезоне команды прибавили в прижимной силе больше ожидаемого.

Теперь решено запретить делать любые не сквозные отверстия в задней части днища. Были также отработаны тесты по нагрузке на днище: изменены точки измерения и допустимая степень изгиба. Под нагрузкой в 500 Ньютон-метров допустимый изгиб сократился с 10 мм до восьми.

Ferrari SF1000 2021 diffuser
2021 brakes fins Race

 

 

Диффузор тоже изменили так, чтобы он создавал меньше прижимной силы. Также для уменьшения аэродинамического влияния конструкторам запретили крепить закрылки в нижней части заднего тормозного канала, если они шире 80 мм. Для верхней части сохранено ограничение в 120 мм.

Команды активно разбираются с тем, как эти перемены скажутся на их машинах в следующем сезоне. Некоторые даже уже опробовали технику, полностью соответствующую новым правилам.

Ferrari SF1000 floor detail with 2021 rules
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 with a 2021 spec floor

McLaren тестировала днище с диагональным желобом на Гран При Бельгии, а Ferrari и Red Bull привозили детали-2021 на недавние этапы.

Увеличение веса

Минимальный вес машины в 2021 году вырастет еще на 3 кг. Теперь он вырос до 749 кг. Также повышен минимальный вес силовой установки, теперь он равняется 150 кг. Теперь производителям придется меньше полагаться на экзотические дорогостоящие материалы, что сократит расходы.

Вдобавок, командам разрешат иметь лишь несколько режимов работы электронного блока управления на весь сезон. В следующем году всем позволят иметь только по пяти командных приложений, пять приложений для силовых установок и три приложения для ERS и электроники.

Изменениям подверглись правила касательно регулировочных клапанов и выхлопных труб. Сейчас от команда требуют иметь как минимум одну выхлопную трубу с клапаном, но отныне им разрешат не строить дополнительных труб, если они смогут спроектировать их без клапанов. Это перемена будет особенно интересна в свете роли, которую в ней сыграет блок MGU-H.

Принимая эти перемены, учли текущее распространение клапанов с экзотическими конструкциями, и теперь от всех полостей требуют цилиндрической формы и постоянного диаметра.

DAS не будет

Система DAS на Mercedes AMG W11

Система DAS на Mercedes AMG W11

Фото: Giorgio Piola

Мы с начала сезона знаем, что система двойного руления DAS от Mercedes в следующем году будет запрещена. Это изменение внесено в правила уже давно.

Экологичные материалы

В раздел с разрешенными материалыми прибавились такие натуральные волокна, как конопля, лен, хлопок и бамбук. 

В Ф1 десятилетиями царило углеродное волокно, легкое и прочное. Но среди его минусов возможное появление острых осколков в случае поломки. Использование композитов из натурального волокна существенно снизит такой риск.

Производители натурального волокна Ycom и Bcomp недавно разработали, оптимизировали и проверили вещество, которое при поглощение лобовых ударов показало те же цифры, что традиционное углеродное волокно.

Новое вещество оказалось примерно на 40% тяжелее углеродного волокна, но Ф1 всегда нацелена на прогресс. Так что пусть стартовый вариант не слишком привлекателен, в будущем все может стать куда лучше.

К тому же, композиты из натуральных волокон будут гораздо меньше загрязнять окружающую среду. А Ф1 и автоспорт сейчас хотят изменить свой имидж в глазах публики.

Сортировка топлива

Стремясь побороть использование масла и смазочных материалов для разгона ДВС, FIA уже несколько лет принимает правила против такой тактики работы. Теперь для этого будут использовать два датчика топливного потока с разными свойствами измерения.

Также было сокращено число спецификаций топлива и смазочных материалов, которые можно использовать. В 2021-м командам оставят те виды топлива и смазки, что они используют сейчас, плюс один новый набор.

Больше никаких розовых Mercedes

Шум вокруг машины Racing Point RP20 в последнее время затих, но последняя версия правил нацелена на то, чтобы никто не повторил подобного.

Новый блок правил в конце регламента перечисляет детали, обязательные к самостоятельной разработке, тщательнее, чем когда-либо прежде. Он призван описать возможное повторение одной командой дизайна машины другой без прямого копирования.

Команды смогут получать информацию о машинах соперников только на Гран При и тестах, и эта информация должна потенциально быть доступна всем. По сути, это ограничивает сбор данных обычными фото и видеосъемкой.

Использование методов обратного проектирования, таких как стереофотограмметрия и инструменты 3D-захвата или сканирования, теперь будут запрещено.

В случае, если деталь машины одной команды будет похожа на деталь машины другой команды, FIA может запросить у них данные по всему процессу разработки этих деталей, включая работы, проведенные до вступления правил в силу.

Читайте также:

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Предыдущая новость

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Следующая новость

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джорджо Пиола

Самое читаемое Сегодня

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем
СМП РСКГ СМП РСКГ / Отчет о гонке

Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем

Самое важное:

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

2
Формула 1

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

3
Формула 1

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

10ч
4
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

5
Формула 1

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Самое важное:

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Формула 1

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1
12 авг. 2020 г.

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.