Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Если всмотреться в утвержденный FIA техрегламент на 2021 год, то можно увидеть, что в правила внесен ряд изменений, который доставит командам проблем. О некоторых – например об изменении конструкции днища ради сокращения прижимной силы – мы знаем давно, но другие интересные перемены подробно были описаны лишь теперь.

Давайте разберемся, что нас ждет.

Новое днище

Сравнение правил по днищам 2020-2021 Фото: Джорджо Пиола

Эти изменения призваны ответить на постоянный рост прижимной силы, которая вредит покрышкам. Учитывая, что Pirelli будет поставлять по сути те же шины, что и последние два годы, машины тоже было решено откатить немного назад. FIA и команды договорились, что прижимная сила будет сокращена примерно на 10%, что нейтрализует ее увеличение за последнее время.

Изначально планировалось сделать диагональную ложбину в днище перед задними колесами, что помешало бы командам влиять на воздушный поток за счет отверстий и мелких аэродинамических элементов в этой части днища.

Однако собранные в начале сезона данные убедили руководителей серии, что этого не хватит для 10-процентного сокращения, так как в этом сезоне команды прибавили в прижимной силе больше ожидаемого.

Теперь решено запретить делать любые не сквозные отверстия в задней части днища. Были также отработаны тесты по нагрузке на днище: изменены точки измерения и допустимая степень изгиба. Под нагрузкой в 500 Ньютон-метров допустимый изгиб сократился с 10 мм до восьми.

Диффузор тоже изменили так, чтобы он создавал меньше прижимной силы. Также для уменьшения аэродинамического влияния конструкторам запретили крепить закрылки в нижней части заднего тормозного канала, если они шире 80 мм. Для верхней части сохранено ограничение в 120 мм.

Команды активно разбираются с тем, как эти перемены скажутся на их машинах в следующем сезоне. Некоторые даже уже опробовали технику, полностью соответствующую новым правилам.

McLaren тестировала днище с диагональным желобом на Гран При Бельгии, а Ferrari и Red Bull привозили детали-2021 на недавние этапы.

Увеличение веса

Минимальный вес машины в 2021 году вырастет еще на 3 кг. Теперь он вырос до 749 кг. Также повышен минимальный вес силовой установки, теперь он равняется 150 кг. Теперь производителям придется меньше полагаться на экзотические дорогостоящие материалы, что сократит расходы.

Вдобавок, командам разрешат иметь лишь несколько режимов работы электронного блока управления на весь сезон. В следующем году всем позволят иметь только по пяти командных приложений, пять приложений для силовых установок и три приложения для ERS и электроники.

Изменениям подверглись правила касательно регулировочных клапанов и выхлопных труб. Сейчас от команда требуют иметь как минимум одну выхлопную трубу с клапаном, но отныне им разрешат не строить дополнительных труб, если они смогут спроектировать их без клапанов. Это перемена будет особенно интересна в свете роли, которую в ней сыграет блок MGU-H.

Принимая эти перемены, учли текущее распространение клапанов с экзотическими конструкциями, и теперь от всех полостей требуют цилиндрической формы и постоянного диаметра.

DAS не будет

Система DAS на Mercedes AMG W11 Фото: Giorgio Piola

Мы с начала сезона знаем, что система двойного руления DAS от Mercedes в следующем году будет запрещена. Это изменение внесено в правила уже давно.

Экологичные материалы

В раздел с разрешенными материалыми прибавились такие натуральные волокна, как конопля, лен, хлопок и бамбук.

В Ф1 десятилетиями царило углеродное волокно, легкое и прочное. Но среди его минусов возможное появление острых осколков в случае поломки. Использование композитов из натурального волокна существенно снизит такой риск.

Производители натурального волокна Ycom и Bcomp недавно разработали, оптимизировали и проверили вещество, которое при поглощение лобовых ударов показало те же цифры, что традиционное углеродное волокно.

Новое вещество оказалось примерно на 40% тяжелее углеродного волокна, но Ф1 всегда нацелена на прогресс. Так что пусть стартовый вариант не слишком привлекателен, в будущем все может стать куда лучше.

К тому же, композиты из натуральных волокон будут гораздо меньше загрязнять окружающую среду. А Ф1 и автоспорт сейчас хотят изменить свой имидж в глазах публики.

Сортировка топлива

Стремясь побороть использование масла и смазочных материалов для разгона ДВС, FIA уже несколько лет принимает правила против такой тактики работы. Теперь для этого будут использовать два датчика топливного потока с разными свойствами измерения.

Также было сокращено число спецификаций топлива и смазочных материалов, которые можно использовать. В 2021-м командам оставят те виды топлива и смазки, что они используют сейчас, плюс один новый набор.

Больше никаких розовых Mercedes

Шум вокруг машины Racing Point RP20 в последнее время затих, но последняя версия правил нацелена на то, чтобы никто не повторил подобного.

Новый блок правил в конце регламента перечисляет детали, обязательные к самостоятельной разработке, тщательнее, чем когда-либо прежде. Он призван описать возможное повторение одной командой дизайна машины другой без прямого копирования.

Команды смогут получать информацию о машинах соперников только на Гран При и тестах, и эта информация должна потенциально быть доступна всем. По сути, это ограничивает сбор данных обычными фото и видеосъемкой.

Использование методов обратного проектирования, таких как стереофотограмметрия и инструменты 3D-захвата или сканирования, теперь будут запрещено.

В случае, если деталь машины одной команды будет похожа на деталь машины другой команды, FIA может запросить у них данные по всему процессу разработки этих деталей, включая работы, проведенные до вступления правил в силу.