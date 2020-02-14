Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Аналитика

Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны

Поделились
Комментарии
Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны
Автор:
Соавтор: Джорджо Пиола
14 февр. 2020 г., 10:31

Немецкая команда год за годом оказывается успешнее своих главных соперников из Ferrari – причем делает это в том числе с помощью решений, подсмотренных у итальянцев. Впрочем, конструкторы Mercedes не просто копируют чужие находки, но и развивают использованные конкурентами идеи.

В момент презентации болида Mercedes AMG W11 наибольшее внимание экспертов обратили на себя весьма агрессивная конфигурация понтонов и их воздухозаборников, оказавшихся ощутимо меньше по площади, чем у прошлогоднего болида.

Главная цель этого решения – сделать так, чтобы в понтон (а значит, и на расположенный внутри понтона радиатор) попадал как можно более чистый поток воздуха. Чтобы возмущение воздуха, которое неизбежно происходит при вращении переднего колеса, оказывало по возможности меньшее влияние на потоки, которые огибают понтон и проходят сквозь него.

При создании машины для нового сезона Mercedes присоединился к нескольким командам, которые использовали эту логику ранее. Конструкторы всех этих коллективов смещают расположенный внутри понтона верхний энергопоглощающий конус (всего таких конусов по два с каждой стороны) вниз и вперед.

С помощью этого решения можно сделать более «гуманной» компоновку силовой установки, что должно повысить ее эффективность и надежность – а также снизить коэффициент аэродинамического сопротивления. Для чемпионской команды важно и то, и другое: ведь в прошлом году Ferrari считалась лидером в обеих сферах (хотя и не избежала обидных неисправностей силовой установки).

Конфигурация энергопоглощающих конусов и воздухозаборника приводит к тому, что общие очертания понтонов выглядят весьма экстремально. А следовательно – команде придется тщательно следить, чтобы эффективность системы охлаждения всегда была на нужном уровне. Ведь на прошлогоднем W10 (фото ниже) компоновка элементов внутри понтонов уже была достаточно смелой, с максимальным смещением этих элементов к продольной оси автомобиля. И на отдельных гонках – к примеру, на Гран При Австрии – именно недостаточно эффективное охлаждение силовой установки не позволяло команде бороться за победу.

 

Фото: Giorgio Piola

В рамках выбранного Mercedes направления было бы логично попробовать оптимизировать форму топливного бака, чтобы таким образом получить дополнительный объем свободного пространства для более «гуманного» размещения радиатора и других элементов, которые находятся внутри понтона. 

С чего все началось

Напомним, что FIA внедрила единую боковую энергопоглощающую структуру (известную как SIPS) в 2014 году с целью понизить риски для пилотов и одновременно снизить себестоимость этих элементов. Однако изменения, внесенные в техтребования в 2017 году, позволили конструкторам вновь задуматься над тонкостями размещения SIPS и конфигурации скрывающих эти элементы кузовных панелей. Первой на новый путь встала Ferrari с позапрошлогодним болидом SF70H, после чего три команды использовали аналогичные решения уже в 2018 году и еще несколько реализовали его в прошлом сезоне.

Читайте также:

Следующая новость
Хэмилтон назвал время презентаций самым расслабленным в году

Предыдущая новость

Хэмилтон назвал время презентаций самым расслабленным в году

Следующая новость

Феттель первым сядет за руль новой Ferrari на тестах

Феттель первым сядет за руль новой Ferrari на тестах
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Мэтт Сомерфилд

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны

54мин
2
Формула 1

Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год

3
Формула 1

Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso

4
Формула 1

Технический анализ: почему McLaren MCL35 можно назвать оранжевой революцией

5
Формула 1

В Италии потребовали конфисковать новую Ferrari

Последние видео

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом 00:45
Формула 1

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull 01:22
Формула 1

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020 01:46
Формула 1

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020

Команда Квята показала тизер нового болида 00:52
Формула 1

Команда Квята показала тизер нового болида

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас 00:53
Формула 1

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас

Самое важное:

Хэмилтон увидел «признаки слабости» Ферстаппена
F1

Хэмилтон увидел «признаки слабости» Ферстаппена

Феттель первым сядет за руль новой Ferrari на тестах
F1

Феттель первым сядет за руль новой Ferrari на тестах

Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны
F1

Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны

Хэмилтон назвал время презентаций самым расслабленным в году
F1

Хэмилтон назвал время презентаций самым расслабленным в году

Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год
F1

Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.