33 несчастья. Что произошло с Оконом и Alpine в Бахрейне?

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Эстебан Окон начинал борьбу на первом этапе сезона Ф1 в Сахире с девятой позиции на решетке. Однако еще до сигнала светофоров все для него пошло не по плану: француз занял неверное положение на стартовом поле.

Судьи зафиксировали, что правое переднее колесо его Alpine находилось за пределами разрешенной зоны. Гонщику назначили пятисекундный штраф.

По правилам отбыть такое наказание требуется перед гаражом команды по ходу ближайшего пит-стопа – до начала работ с машиной. Однако механики приступили к пит-стопу до истечения необходимого времени. Из данных FIA следует, что они ждали не 5 секунд, а лишь 4,6.

За это нарушение гонщику дали новый штраф, теперь уже в десять секунд.

Объясняя, как такое стало возможным, глава Alpine Отмар Сафнауэр рассказал: «У нас произошла ошибка отсчета. Наша система передает сигнал о возможности начать работу прямо механикам в наушники. Но она сработала на четыре десятых раньше.

Все дело в том, что отсчет времени тоже начался на 0,4 секунды раньше. Почему так произошло, я еще должен разобраться. Но нам нужно учитывать эту разницу. Полсекунды не сделают погоды».

К сожалению, на этом проблемы Окона и не думали заканчиваться: выезжая с пит-лейна, гонщик разогнался выше допустимой скорости. Превышение и в этот раз очень обидным – разница с максимально допустимым лимитом в 80 км/ч составила всего 0,1 км/ч.

Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Alpine

На этот раз виновником, правда, стал сам Окон.

«Похоже, он отключил лимитатор на полметра раньше линии, – объяснил Сафнауэр. – Это вопрос к пилоту. У него есть ограничитель скорости, который можно отключать только тогда, когда покинешь пит-лейн».

Из-за наказаний Эстебан откатился в самый хвост пелотона. Так как шансов заработать очки не было, в Alpine приняли решение не расходовать ресурс двигателя и других компонентов – и сняли машину с гонки.

Хотя череда осечек стала крайне неприятной для пилота и команды, Сафнауэр назвал ее тем звоночком, который позволит в дальнейшем избегать подобных неприятностей.

«Команда исключительно редко допускает подобные операционные ошибки в своей работе, – сказал глава Alpine. – На моей памяти вообще не было такого, чтобы механики начали работать с машиной раньше положенного.

У нас хорошие инструменты, и я уверен, что подобное не повторится.

Эстебан неверно расположил машину на решетке – и тоже сделает выводы. Так что, думаю, мы вправе рассчитывать, что последующие гонки пройдут без подобного рода накладок».

Другой гонщик команды Пьер Гасли стартовал в Сахире 20-м и последним, но сумел по ходу дистанции прорваться до девятого места и заработать очки.