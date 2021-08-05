Как Alpine спасла сезон Окона

Начав сезон-2021 регулярным претендентом на выход в Q3, Эстебан Окон сдал после нескольких этапов. Он достиг своего пика в квалификациях, став пятым в Испании. Но в Монако, Баку и Франции не смог выйти из второго сегмента.

Еще хуже все стало в Штирии и Австрии, где у пилота начались проблемы с болидом Alpine A521. В обеих гонках он стартовал только 17-м и не набрал за них ни одного очка. Безо всяких видимых причин форма Эстебана сильно ухудшилась и на Гран При Великобритании Alpine решила заменить ему шасси почти целиком.

После замены шасси машина вновь стала подходить Окону. В Сильверстоуне он вернулся в Q3 и набрал пару очков. Ну а потом случилась эпическая победа в Венгрии.

Однако при всей радости от улучшения формы Окона, до сих пор не понятно, чем был вызван его спад. Команда нашла небольшую проблему с передней подвеской, но ее недостаточно, чтобы объяснить такой разброс результатов.

«Будет честно сказать, что мы не знали в чем проблема, – сказал директор команды Марчин Будковски. – Проблема была и с машиной, и с Эстебаном. Не работала комбинация пилота и болида. Поэтому мы решили заменить так много деталей, как только могли. Потому что если не знаешь в чем дело, но можешь что-то изменить, то почему бы и нет?

Когда мы заменили шасси, то провели проверку старого и не нашли никаких признаков проблем с ним. Только маленькую неполадку в передней подвеске. Хотя некоторые последствия, к которым она могла привести, совпадали с тем, о чем говорил Эстебан.

Я не думаю, что это было причиной всей потери скорости. Но иногда какая-то мелочь выводит пилота из баланса, он теряет уверенность и может из-за этого потерять еще пару десятых.

Эстебан Окон, Alpine A521 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Так что я не могу всего объяснить, потому что сам не знаю. Но мы нашли некоторую легкую аномалию».

Хотя загадка проблем Окона так и не была решена, в команде считают главным то, что он вернул свою форму:

«Изменение машины и возвращение уверенности Эстебана позволило ему вернуть былой уровень боеспособности, – сказал Будковски. – И важно именно это. Он был доволен машиной начиная с первой тренировки в Сильверстоуне. И больше не чувствовал тех проблем, что прежде».