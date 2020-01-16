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Формула 1 / Новость

W Series приедет на Гран При Ф1 в США и Мексику

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W Series приедет на Гран При Ф1 в США и Мексику
Автор:
16 янв. 2020 г., 07:12

Женский чемпионат пройдет в рамках двух уик-эндов Формулы 1 в конце 2020 года.

Об этом было объявлено официально. Календарь W Series расширится еще на два этапа, которые пройдут в Остине 23-25 октября и в Мехико неделей позже.

Изначально второй сезон женского чемпионата состоял из шести этапов, которые пройдут в рамках уик-эндов DTM. Сезон начнется гонкой в России на трассе «Игора» под Санкт-Петербургом.

Календарь W Series на 2020 год

Russian Federation Санкт-Петербург 29-30 мая
Sweden Андерсторп 12-13 июня
Italy Монца 26-27 июня
Germany Норисринг 10-11 июля
United Kingdom Брэндс-Хэтч 22-23 августа
Netherlands Ассен 4-5 сентября
United States Остин 23-25 октября
Mexico Мехико 30 октября - 1 ноября

«Всего за один год W Series внесла значительный вклад к теме разнообразия в автоспорте, – цитирует пресс-служба Ф1 управляющего директора Росса Брауна. – Мы убеждены, что наш спорт должен предоставлять равные возможности мужчинам и женщинам – не случайно, что улучшение разнообразия пелотона Ф1 путем поддержки и продвижения талантов гонщиков из недопредставленных слоев является одной из наших стратегических целей».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , W Series
Автор Денис Буденков

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