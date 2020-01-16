W Series приедет на Гран При Ф1 в США и Мексику
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Женский чемпионат пройдет в рамках двух уик-эндов Формулы 1 в конце 2020 года.
Об этом было объявлено официально. Календарь W Series расширится еще на два этапа, которые пройдут в Остине 23-25 октября и в Мехико неделей позже.
Изначально второй сезон женского чемпионата состоял из шести этапов, которые пройдут в рамках уик-эндов DTM. Сезон начнется гонкой в России на трассе «Игора» под Санкт-Петербургом.
Календарь W Series на 2020 год
|Санкт-Петербург
|29-30 мая
|Андерсторп
|12-13 июня
|Монца
|26-27 июня
|Норисринг
|10-11 июля
|Брэндс-Хэтч
|22-23 августа
|Ассен
|4-5 сентября
|Остин
|23-25 октября
|Мехико
|30 октября - 1 ноября
«Всего за один год W Series внесла значительный вклад к теме разнообразия в автоспорте, – цитирует пресс-служба Ф1 управляющего директора Росса Брауна. – Мы убеждены, что наш спорт должен предоставлять равные возможности мужчинам и женщинам – не случайно, что улучшение разнообразия пелотона Ф1 путем поддержки и продвижения талантов гонщиков из недопредставленных слоев является одной из наших стратегических целей».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , W Series
|Автор
|Денис Буденков
W Series приедет на Гран При Ф1 в США и Мексику
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