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Формула 1 / Гран При Сингапура Новости

Взяв поул, Леклер понадеялся на продолжение борьбы за титул

Пилот Ferrari подтвердил статус лучшего субботнего гонщика этого сезона

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Взяв поул, Леклер понадеялся на продолжение борьбы за титул
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Квалификация Гран При Сингапура, проходившая на подсыхающей трассе, закончилась поулом Шарля Леклера – это уже девятая победа монегаска в квалификации за 17 Гран При сезона!

При этом в общем зачете Леклер проигрывает Максу Ферстаппену настолько, что в случае финиша завтра на восьмом месте и победы голландца с лучшем кругом Леклер точно проиграет титул. Однако пока восьмым стартует именно Ферстаппен, что увеличивает шансы Леклера отыграться.

«Конечно, это была непростая квалификация, – сказал Леклер сразу после окончания квалификации. – На подсыхающей трассе мы начали на промежуточных шинах и затем перешли на мягкие. Это было большим риском, но к счастью мне повезло не попасть в аварию.

Что будет завтра? Не знаю. В начале уик-энда у нас были проблемы с настройками, но теперь, кажется, они решены. Если мы продолжим в том же темпе, то думаю у меня высокий шанс на победу».

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