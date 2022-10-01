Взяв поул, Леклер понадеялся на продолжение борьбы за титул
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Квалификация Гран При Сингапура, проходившая на подсыхающей трассе, закончилась поулом Шарля Леклера – это уже девятая победа монегаска в квалификации за 17 Гран При сезона!
При этом в общем зачете Леклер проигрывает Максу Ферстаппену настолько, что в случае финиша завтра на восьмом месте и победы голландца с лучшем кругом Леклер точно проиграет титул. Однако пока восьмым стартует именно Ферстаппен, что увеличивает шансы Леклера отыграться.
«Конечно, это была непростая квалификация, – сказал Леклер сразу после окончания квалификации. – На подсыхающей трассе мы начали на промежуточных шинах и затем перешли на мягкие. Это было большим риском, но к счастью мне повезло не попасть в аварию.
Что будет завтра? Не знаю. В начале уик-энда у нас были проблемы с настройками, но теперь, кажется, они решены. Если мы продолжим в том же темпе, то думаю у меня высокий шанс на победу».
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