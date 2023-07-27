Взять все и поделить. Вольф придумал, как следить за бюджетом команд
По мнению руководителя Mercedes, участникам чемпионата следует запретить иметь дочерние подразделения, которые могут выполнять задачи широкого профиля
FIA продолжает подведение итогов деятельности команд Формулы 1 в сезоне 2022 года. Паддок наполняют слухи, а сама федерация призывает ждать официальную информацию. При этом доподлинно известно, что проверка в этот раз проходит гораздо серьезнее, чем годом ранее.
В частности, аудиторы уже нашли «прореху» в регламенте, которая позволяла командам привлекать к работа сторонних специалистов на непрозрачных условиях. Формально сотрудники входили в подразделения, которые не связаны с Ф1, но фактически работали в интересах Больших Призов.
Комментируя для Motorsport.com сложившуюся ситуацию и способность FIA выявить нарушения, глава Mercedes F1 Тото Вольф отметил: «Перед ними стоит очень непростая задачи. В больших командах над различными проектами работает больше тысячи человек. Я имею в виду как коммерческие, так и некоммерческие проекты.
Нам чуть проще, так как у нас все собраны в одной компании. Так как все сотрудники вместе, проще определить, связаны они [с Ф1] или нет. Но когда есть структура дочерних компаний, все сразу становится сложнее.
Я не устаю повторять, что с 2026 года мы должны избавиться от всех этих схем».
Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
Для команд технологические подразделения являются серьезным источником доходов. По мнению Вольфа, запрещать их ни в коем случае нельзя. Однако необходимо четко понимать, относится та или иная структура к вопросам Ф1 или нет.
«В реальном мире это довольно сложный вопрос, – признал австриец. – Все мы делаем деньги за счет своих инженерных проектов.
Но нельзя привлекать тех, кто работает в Ф1, даже к краткосрочным задачам вне Ф1. Для спорта будет правильно четко отделить одно от другого. Или Ф1, или не Ф1.
Если кто-то посвятил хотя бы десять секунд работе в интересах Ф1, тогда он считается работающим в Ф1 [с включением в лимит бюджетов]. Это именно тот путь, который спорту следует выбрать».
Галерея: вот как будет выглядеть «Хунгароринг» после рекорструкции
Мекис окончательно ушел из Ferrari
Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull
Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull
Реплика Вольфа про контракт с Льюисом удивила Росберга
Реплика Вольфа про контракт с Льюисом удивила Росберга Реплика Вольфа про контракт с Льюисом удивила Росберга
Что мировые СМИ написали о Гран При Венгрии
Что мировые СМИ написали о Гран При Венгрии Что мировые СМИ написали о Гран При Венгрии
Самое важное:
Пэт Фрай возглавит технический штаб Williams F1
Пэт Фрай возглавит технический штаб Williams F1 Пэт Фрай возглавит технический штаб Williams F1
Ферстаппен потеряет в Спа пять стартовых позиций после замены коробки передач
Ферстаппен потеряет в Спа пять стартовых позиций после замены коробки передач Ферстаппен потеряет в Спа пять стартовых позиций после замены коробки передач
Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull
Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull
Гран При Бельгии-2023: расписание, факты и статистика
Гран При Бельгии-2023: расписание, факты и статистика Гран При Бельгии-2023: расписание, факты и статистика
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.