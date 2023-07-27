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Взять все и поделить. Вольф придумал, как следить за бюджетом команд

По мнению руководителя Mercedes, участникам чемпионата следует запретить иметь дочерние подразделения, которые могут выполнять задачи широкого профиля

Джонатан Нобл
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, на пит-лейне

FIA продолжает подведение итогов деятельности команд Формулы 1 в сезоне 2022 года. Паддок наполняют слухи, а сама федерация призывает ждать официальную информацию. При этом доподлинно известно, что проверка в этот раз проходит гораздо серьезнее, чем годом ранее. 

В частности, аудиторы уже нашли «прореху» в регламенте, которая позволяла командам привлекать к работа сторонних специалистов на непрозрачных условиях. Формально сотрудники входили в подразделения, которые не связаны с Ф1, но фактически работали в интересах Больших Призов. 

Комментируя для Motorsport.com сложившуюся ситуацию и способность FIA выявить нарушения, глава Mercedes F1 Тото Вольф отметил: «Перед ними стоит очень непростая задачи. В больших командах над различными проектами работает больше тысячи человек. Я имею в виду как коммерческие, так и некоммерческие проекты.  

Нам чуть проще, так как у нас все собраны в одной компании. Так как все сотрудники вместе, проще определить, связаны они [с Ф1] или нет. Но когда есть структура дочерних компаний, все сразу становится сложнее.

Я не устаю повторять, что с 2026 года мы должны избавиться от всех этих схем».

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Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Для команд технологические подразделения являются серьезным источником доходов. По мнению Вольфа, запрещать их ни в коем случае нельзя. Однако необходимо четко понимать, относится та или иная структура к вопросам Ф1 или нет. 

«В реальном мире это довольно сложный вопрос, – признал австриец. – Все мы делаем деньги за счет своих инженерных проектов. 

Но нельзя привлекать тех, кто работает в Ф1, даже к краткосрочным задачам вне Ф1. Для спорта будет правильно четко отделить одно от другого. Или Ф1, или не Ф1.

Если кто-то посвятил хотя бы десять секунд работе в интересах Ф1, тогда он считается работающим в Ф1 [с включением в лимит бюджетов]. Это именно тот путь, который спорту следует выбрать».

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