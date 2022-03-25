Взрыв в Джидде поставил под вопрос продолжение уик-энда Ф1

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25 марта, во время первой тренировки Формулы 1 в Саудовской Аравии, недалеко от автодрома произошел взрыв: были видны черные клубы дыма, появившиеся в результате пожара на объекте компании Aramco рядом с аэропортом.

Хотя официального подтверждения о причинах инцидента пока не поступало, местные СМИ предполагают, что это могло произойти в результате атаки местной военизированной группировки. Если это подтвердится, то возникнут вопросы относительно безопасности проведения этапа Ф1 в данных условиях.

Руководители Ф1 обратились к властям для получения разъяснения о произошедшем – поэтому пока чемпионат не предпринимает никаких дальнейших шагов. Неназванный представитель Ф1 сказал: «Мы ждем от властей дополнительной информации об инциденте».