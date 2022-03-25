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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Взрыв в Джидде поставил под вопрос продолжение уик-энда Ф1

Руководители чемпионата обратились к властям для получения информации о произошедшем днем инциденте неподалеку от трассы

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Взрыв в Джидде поставил под вопрос продолжение уик-энда Ф1
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25 марта, во время первой тренировки Формулы 1 в Саудовской Аравии, недалеко от автодрома произошел взрыв: были видны черные клубы дыма, появившиеся в результате пожара на объекте компании Aramco рядом с аэропортом.

Хотя официального подтверждения о причинах инцидента пока не поступало, местные СМИ предполагают, что это могло произойти в результате атаки местной военизированной группировки. Если это подтвердится, то возникнут вопросы относительно безопасности проведения этапа Ф1 в данных условиях. 

Руководители Ф1 обратились к властям для получения разъяснения о произошедшем – поэтому пока чемпионат не предпринимает никаких дальнейших шагов. Неназванный представитель Ф1 сказал: «Мы ждем от властей дополнительной информации об инциденте».

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